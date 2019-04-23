افزایش ۹۴درصدی جرائم سایبری در استان مرکزی طی یک سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان آنقی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان مرکزی در اراک، با بیان اینکه به دنبال این هستیم جرایم سایبری که بیشترین آسیب را به مردم می‌زنند، آسیب‌شناسی کنیم و راه حل ارائه دهیم، اظهار داشت: جرایم سایبری سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز با ۴۴ درصد در استان رتبه نخست را دارد و این جرم سایبری (برداشت غیرمجاز) در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ متأسفانه ۲۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین کلاهبرداری اینترنتی در رده دوم و هتک حیثیت در رده سوم، جرایم سایبری را در استان مرکزی به خود اختصاص داده اند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ شاهد کاهش ۱۳ درصدی هتک حثیت در فضای مجازی هستیم و ۱۶ درصد جرایم سایبری، در حوزه هتک حیثیت است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه کشفیات جرایم سایبری پلیس فتای استان مرکزی سه سال متوالی مقام نخست را در کشور به خود اختصاص داده است. میانگین کشف جرایم سایبری در کشور در حوزه فضای مجازی، ۷۰ درصد است که این رقم در استان مرکزی ۱۰۹ درصد ثبت شده است.

آنقی تصریح کرد: در حوزه وقوع جرایم در حوزه سایبری و فضای مجازی، در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ شاهد افزایش ۹۴ درصدی جرایم سایبری در استان مرکزی هستیم.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود در مورد تعطیلی و تشکیل پرونده در مورد کانال کلانتر استان مرکزی گفت: کانال کلانتر استان مرکزی بیش از یک سال در استان فعالیت داشته و مطالب آن موجب هتک حیثیت بوده و در این رابطه از سوی افراد مختلف به پلیس فتا شکایت واصل شده است.

آنقی خاطرنشان کرد: در پلیس فتای استان مرکزی برابر قانون در این مورد پرونده تشکیل شده و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تحقیقات و بررسی‌های فنی و کارشناسی انجام و افرادی که ارتباط مستقیم با این کانال داشتند شناسایی شدند. پس از آن بیشتر ورود کردیم و برخی از افراد با دستور احضار شدند و تجهیزات این کانال نیز توقیف شد.

وی اظهار داشت: در نهایت پرونده در این مورد کامل و تحویل مراجع قضائی شد. پلیس در این رابطه هیچ فردی را دستگیر نکرده و از صفر تا صد این پرونده توسط پلیس فتای استان مرکزی پیگیری و انجام شده است.

آنقی عنوان کرد: برابر قانون پرونده تشکیل و به دادسرا ارجاع گردید و طبق قانون با متهمان پرونده برخورد خواهد شد. در برخورد قضائی با متخلفان جدی هستیم و در این مورد هم از هر گونه پیش داوری جدا پرهیز شود.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: اجرای طرح سیستم خدمات رمز پویا یا رمز یک بار مصرف در استان مرکزی در دستور کار بانک‌ها است که ۹۰ درصد از جرایم سایبری می کاهد و لازم است که شهروندان در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز ایستا و یا رمز دوم حساب خود به رمز پویا اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: برخی از بانک‌ها در استان به این طرح مجهز هستند و بانک‌هایی هم که تاکنون نسبت به راه اندازی این سیستم اقدام نکرده اند، به سرعت این سیستم را راه اندازی کنند؛ اگر بانکی در این طرح ارائه خدمات نمی‌دهد بانک مورد اعتماد نیست.