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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۵۳

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مطرح کرد؛

افزایش بیماری های اسکلتی عضلانی در کشور/سالانه ۱۶۰هزار سکته مغزی

افزایش بیماری های اسکلتی عضلانی در کشور/سالانه ۱۶۰هزار سکته مغزی

دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با اشاره به ابتلای سالانه ۱۶۰ هزار نفر به سکته مغزی در ایران، از کاهش سن ابتلا به بیماری‌های اسکلتی عضلانی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عبداللهی، در آستانه برگزاری سومین کنگره بین المللی و سی‌امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: این کنگره بیست و دوم تا بیست و چهارم خرداد ماه سال جاری در برج میلاد با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود که جدیدترین دستاوردهای علمی در آن مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

وی افزود: انتقال تجربیات و ارائه آخرین دستاوردهای علمی مرتبط با فیزیوتراپی هدف اصلی برگزاری این کنگره خواهد بود و شعار امسال کنگره، کاهش درد، بازیابی عملکرد و حفظ کیفیت زندگی است.

دبیر علمی سی‌امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران ادامه داد: مقالات متعددی از متخصصین داخلی و خارجی در این کنگره در قالب سخنرانی، پوستر، میزگرد و کارگاه‌های آموزشی ارائه می‌شود.

عبداللهی در مورد محورهای این کنگره گفت: درمان‌های دستی و تمرین درمانی، فیزیوتراپی ورزشی، فیزیوتراپی اختلالات کف لگن و فیزیوتراپی اختلالات اسکلتی عضلانی، سالمندان و کودکان از جمله مباحث مورد بحث است. همچنین فیزیوتراپی در بیماری‌های مغز و اعصاب و بیماری‌های قلبی تنفسی، تحریک الکتریکی مغز و اخلاق حرفه‌ای نیز از دیگر محورهای این کنگره به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در این کنگره حدود ۶۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۰۰ مقاله به صورت پوستر ارائه خواهند شد، گفت: همه مقاطع فیزیوتراپی، متخصصین مغز و اعصاب، پزشکان عمومی، طب فیزیکی، ارتوپدی همچنین سایر رشته‌های مرتبط همچون کار درمانی، ارتوپدی فنی و پرستاری می‌توانند از مباحث مورد ارائه در این کنگره و امتیاز بازآموزی آن بهره مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اختلالات اسکلتی و عضلانی شایع مانند درد کمر، شانه و گردن حتی به سنین کودکی و نوجوانی رسیده است، علت آن را عدم تحرک کافی، عادات غذایی نامناسب و استفاده بیش از حد از بازی‌های کامپیوتری، موبایل و تبلت دانست.

عبداللهی با بیان اینکه اختلالات اسکلتی و عضلانی که به دلیل عدم تحرک کافی به وجود آمده سبب چاقی نیز می‌شود، گفت: استاندارد ورزش هفتگی برای هر فرد عادی حدود ۳ ساعت در هفته است که در کشور ما این رقم به طور متوسط کمتر از ۶۰ دقیقه در هفته است.

دبیر علمی سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی، خاطرنشان کرد: از طرفی نیز با افزایش میانگین سنی در کشور بیماری‌هایی همچون آرتروز مفاصل و سکته مغزی افزایش یافته که این مسئله ضرورت توسعه و ارتقای رشته فیزیوتراپی را نشان می‌دهد.

وی گفت: در کشور ما در حال حاضر میانگین سن ابتلاء به سکته مغزی حدود ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی است و از نظر شیوع، بعد از اوکراین بالاترین آمار سکته را به نسبت جمعیت در جهان داریم به طوری که روزانه حدود ۴۵۰ نفر و سالانه حدود ۱۶۰ هزار نفر در کشور دچار سکته مغزی می‌شوند که به شدت نیاز به فیزیوتراپی و توانبخشی دارند.

کد مطلب 4598247
حبیب احسنی پور

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