افزایش بیماری های اسکلتی عضلانی در کشور/سالانه ۱۶۰هزار سکته مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عبداللهی، در آستانه برگزاری سومین کنگره بین المللی و سی‌امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: این کنگره بیست و دوم تا بیست و چهارم خرداد ماه سال جاری در برج میلاد با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود که جدیدترین دستاوردهای علمی در آن مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

وی افزود: انتقال تجربیات و ارائه آخرین دستاوردهای علمی مرتبط با فیزیوتراپی هدف اصلی برگزاری این کنگره خواهد بود و شعار امسال کنگره، کاهش درد، بازیابی عملکرد و حفظ کیفیت زندگی است.

دبیر علمی سی‌امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران ادامه داد: مقالات متعددی از متخصصین داخلی و خارجی در این کنگره در قالب سخنرانی، پوستر، میزگرد و کارگاه‌های آموزشی ارائه می‌شود.

عبداللهی در مورد محورهای این کنگره گفت: درمان‌های دستی و تمرین درمانی، فیزیوتراپی ورزشی، فیزیوتراپی اختلالات کف لگن و فیزیوتراپی اختلالات اسکلتی عضلانی، سالمندان و کودکان از جمله مباحث مورد بحث است. همچنین فیزیوتراپی در بیماری‌های مغز و اعصاب و بیماری‌های قلبی تنفسی، تحریک الکتریکی مغز و اخلاق حرفه‌ای نیز از دیگر محورهای این کنگره به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در این کنگره حدود ۶۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۰۰ مقاله به صورت پوستر ارائه خواهند شد، گفت: همه مقاطع فیزیوتراپی، متخصصین مغز و اعصاب، پزشکان عمومی، طب فیزیکی، ارتوپدی همچنین سایر رشته‌های مرتبط همچون کار درمانی، ارتوپدی فنی و پرستاری می‌توانند از مباحث مورد ارائه در این کنگره و امتیاز بازآموزی آن بهره مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اختلالات اسکلتی و عضلانی شایع مانند درد کمر، شانه و گردن حتی به سنین کودکی و نوجوانی رسیده است، علت آن را عدم تحرک کافی، عادات غذایی نامناسب و استفاده بیش از حد از بازی‌های کامپیوتری، موبایل و تبلت دانست.

عبداللهی با بیان اینکه اختلالات اسکلتی و عضلانی که به دلیل عدم تحرک کافی به وجود آمده سبب چاقی نیز می‌شود، گفت: استاندارد ورزش هفتگی برای هر فرد عادی حدود ۳ ساعت در هفته است که در کشور ما این رقم به طور متوسط کمتر از ۶۰ دقیقه در هفته است.

دبیر علمی سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی، خاطرنشان کرد: از طرفی نیز با افزایش میانگین سنی در کشور بیماری‌هایی همچون آرتروز مفاصل و سکته مغزی افزایش یافته که این مسئله ضرورت توسعه و ارتقای رشته فیزیوتراپی را نشان می‌دهد.

وی گفت: در کشور ما در حال حاضر میانگین سن ابتلاء به سکته مغزی حدود ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی است و از نظر شیوع، بعد از اوکراین بالاترین آمار سکته را به نسبت جمعیت در جهان داریم به طوری که روزانه حدود ۴۵۰ نفر و سالانه حدود ۱۶۰ هزار نفر در کشور دچار سکته مغزی می‌شوند که به شدت نیاز به فیزیوتراپی و توانبخشی دارند.