به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ترجمه فارسی کتاب «پر» با حضور «چائو ون شوان» نویسنده کتاب، «سحر ترهنده» مترجم و «فرهاد حسن زاده» نویسنده کتاب «چتری با پروانه‌های سفید» که به زبان چینی برگرادنده شده است، در غرفه طوطی انتشارات فاطمی برگزار شد.

بنا بر این گزارش؛ کتاب «پر» داستان یک پر تنها در چنگ باد است، که سرگردان در پی اصل و ریشه خود می‌گردد. در این کتاب سرگردانی بشر، برای کسب آرامش و رسیدن به اصالت خویش در قالب داستان مطرح می‌شود.

این کتاب حاصل همکاری «چائو ون شوان» برنده جایزه هانس کریستین اندرسن در سال ۲۰۱۶ به عنوان بهترین نویسنده و «راجر ملو» تصویرگر برزیلی و برنده جایزه هانس کریستین اندرسن سال ۲۰۱۴ بهترین تصویرگری است. در این کتاب یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین سوال‌های بشر در قالب داستانی ساده و خواندنی مطرح می‌شود. از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم؟

در این نشست سحر ترهنده مترجم کتاب «پر» اظهار کرد: علت اینکه کتاب را به فارسی برگرداندم علاقه زیادم به داستان این کتاب بود و به خاطر این علاقه، ترجمه آن را به مادرم تقدیم کردم. چرا که حقیقت این کتاب احترام به ریشه‌ها است.

در ادامه این مراسم «چائو ون شوان» نویسنده کتاب با بیان اینکه این کتاب دوبار برنده جایزه کریستین اندرسن شده است، گفت: راجر ملو تصویرگر برزیلی کتاب در سال ۲۰۱۴ و من به عنوان نویسنده در سال ۲۰۱۶ برنده این جایزه شدیم.

شوان در خصوص اینکه ایده نوشتن این کتاب از کجا شکل گرفت؟ گفت: خیلی سخت است که بگویم چگونه نوشتن یک کتاب شروع می‌شود. برای یک نویسنده ایده مهم است. یک انفجار و یک ایده اتفاق می‌افتد و نوشتن آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که نوشتن کتاب «پر» را شروع کردم، بیرون بودم و باد تندی می‌وزید. ناگهان یک پر را در چنگ باد دیدم. از خودم پرسیدم که این پر مال کدام پرنده است و قصه از اینجا شروع شد و نوشتن را آغاز کردم.

شوان در ادامه گفت: موضوع این کتاب، در مورد اصل و ریشه است. اینکه از کجا آمده‌ایم؟ به کجا خواهیم رفت؟ دلیل این پرسش‌ها در ذهن من، ۵۰ سال مطالعات فلسفی است.

این نویسنده چینی در خصوص اینکه هنگام نوشتن این کتاب به چه رده سنی می‌اندیشیده گفت: هنگام نوشتن به این فکر نمی‌کردم که خواننده کتاب چه کسی خواهد بود و بیشتر ادبیات و هنر برایم مهم بود.

نویسنده کتاب «پر» اظهار کرد: دقیقاً نمی دانم کتاب‌هایم به چند زبان در دنیا ترجمه شده، ولی از اینکه کتاب‌هایم به زبان فارسی ترجمه شده، خیلی خوشحالم.

وی افزود: برای من مهم نیست که چند کتاب دارم و چه می‌شود؟ مهم این است که فقط می‌نویسم و می‌نویسم. شاید من با خیلی از نویسنده های کودک و نوجوان فرق داشته باشم. چون رمان‌های طولانی و کتاب‌هایی چند فصلی می‌نویسم. همچنین کتاب‌های مصور برای کودکان نیز در کارنامه من وجود دارد که ممکن است وجه تمایز من با سایر نویسندگان باشد.

استاد ادبیات دانشگاه پکن با بیان اینکه نوشتن یک کتاب معلوم نیست چقدر طول بکشد، گفت: همه چیز بستگی به شرایط دارد. به عنوان مثال من کتاب «فدر» را در فرودگاه پکن نوشتم. با این حال رمان‌هایی دارم که نوشتن آنها چندین سال طول کشیده است.

وی در پاسخ به سوال مترجم کتاب «پر»، مبنی بر اینکه آیا تم آثار شما فلسفی است؟، گفت: همه کتابهای من تم فلسفی ندارند. به اعتقاد من؛ کتاب‌های مصور یکی از راههای منحصر به فرد برای انتقال مفاهیم عمیق و فلسفی به کودکان است. لذا من از این موضوع استفاده می‌کنم تا مفاهیم فلسفی را از طریق کتابهای مصور به بچه‌ها بگویم.

شوان در پایان با ابراز خرسندی از حضورش در ایران گفت: علی رغم اینکه تاکنون بزرگترین جایزه ادبی چین را نگرفتم، ولی در عوض جایزه کریستین اندرسون را بردم و خوشحالم که کتاب‌هایم به زبان‌های مختلف و بخصوص فارسی ترجمه شده است.

بنا بر این گزارش؛ «چائو ون شوان» چندین کتاب در حوزه بزرگسال دارد، ولی عمده شهرت او متأثر از آثار او در حوزه ادبیات کودک است.