قیمت نفت نزدیک به بالاترین سطح ۶ ماهه باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در پایان معاملات دیشب بازارها با نگرانی از کاهش عرضه نفت بدلیل عدم معافیت‌های ایران نزدیک به بالاترین سطح ۶ ماهه خود باقی ماند؛ کارشناسان چشم انداز قیمت را صعودی برآورد می‌کنند.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱۱ سنت یا ۰.۱۵ درصد افت کرد و در ۷۳.۷۸ دلار بسته شد. قیمت این شاخص نفتی، در روز سه‌شنبه به رکورد ۷۴.۷۳ دلار رسید که بالاترین سطح آن از اول نوامبر تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۴۱ سنت یا ۰.۶۲ درصد کاهش یافت و به ۶۵.۸۹ دلار رسید. قیمت این شاخص نفتی، روز سه‌شنبه به رکورد ۶۶.۶۰ دلار رسید که بالاترین سطح آن از ۳۱ اکتبر تا کنون است.

طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، هفته گذشته ذخایر بنزین آمریکا، بیش از حد انتظار و ۲.۱ میلیون بشکه، افت کرد.

فیل فلین، تحلیل‌گر گروه پرایس فیوچرز در شیکاگو، می‌گوید: اما داده‌های مربوط به ذخایر بنزین و عدم تمدید معافیت‌های واردات نفت ایران، باعث شد تا چشم‌انداز قیمت‌ها همچنان صعودی باقی بماند.