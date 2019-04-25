به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر پیش از ظهر پنج شنبه در نشست هیئت اندیشه ورزان جوان در استان همدان با تبریک ایام ماه شعبان و تاکید بر بهره مندی از این ماه پربرکت گفت: در روزهای ابتدای امسال شاهد نزول باران در نقاط مختلف کشور بودیم که اگر چه برای بسیاری از استان‌ها نعمت بود اما برای برخی خسارت به همراه داشت.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد سدهای کشور پر آب شدند اما خسارت‌هایی هم وارد شد، گفت: مشکلات و مسائل با یاری جوانان یکی پس از دیگری حل می‌شود کمااینکه جوانان قدم اول را به صورت خودجوش برای کمک و یاری هموطنانمان برداشتند و در این راه پیشرو بودند.

وی در ادامه با بیان اینکه اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا با هر حالت و هر هدفی که انجام شده بود موفق نبود، گفت: این اقدام باعث وحدت و انسجام سراسری در بین ملت ایران در حفاظت از دستاوردهای انقلاب شد.

سپاه بیش از گذشته در دل مردم جای خود را پیدا کرد

سلطانی فر با بیان اینکه مردم در حمایت یکی از بزرگترین نهادهای ملی به صحنه آمدند و مقابل موضع‌گیری‌های آمریکایی‌ها ایستادند، اظهار داشت: سپاه بیش از گذشته در دل مردم جای خود را پیدا کرد و این اقدام آمریکا موجب وحدت و غرور ملی شد.

وزیر ورزش و جوانان به حرکت نابخردانه آمریکا در پایان معافیت‌های نفتی برای کشورهای خریدار نفت ایران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه عنوان شده این معافیت از ۱۲ اردیبهشت اعمال می‌شود و کشورهای بزرگ اگر نفت ایران را بخرند مشمول تحریم خواهند شد، اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری تلاش‌های دشمن همانند سال‌های پس از پیروزی انقلاب ناکام خواهد ماند.

وی با بیان اینکه نقشه راه برای ما مشخص است و در چند سال اخیر بارها در تحریم و مشکلاتی که دشمنان برای کشور ایجاد کردند سربلند بودیم، گفت: آمریکایی‌ها برای فشار به نظام این اقدامات را انجام می‌دهند اما این حرکات همیشه نتیجه عکس داشته و مانند سال‌های گذشته نه تنها بنیان‌های نظام را تضعیف نخواهد کرد بلکه با همگرایی بین مردم پایه‌های نظام را تحکیم می بخشد.

سلطانی فر به بحث ورزش و جوانان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر اقدامات زیادی انجام شده است به بیانیه گام دوم انقلاب پرداخت و گفت: تکلیف مسئولان کشور در بیانیه گام دوم انقلاب مشخص است و باید بر اساس این رویکرد بیانیه حرکت کنند.

سلطانی فر به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: در رویکردهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که از سوی مقام معظم رهبری تبیین و ابلاغ شد محور همه سیاست‌ها و برنامه‌های نظام در گام دوم انقلاب با تمرکز به استفاده از ظرفیت و توجه به جوانان است.

وی با بیان اینکه روی سخن مقام معظم رهبری برای حل بحران‌ها و توسعه و سربلندی ایران با جوانان بود، گفت: این موضوع وظیفه سنگینی را بر دوش مسئولان کشوری برای اعتماد به جوانان در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های مدیریتی کشور قرار داده است.

۳۰ درصد ظرفیت مدیریتی کشور باید از جوانان و بانوان باشند

وی با بیان اینکه بر اساس سیاست گذاری ها ۳۰ درصد ظرفیت مدیریتی کشور باید از جوانان و بانوان باشند، گفت: اراده کلی و اساسی دولت بر این است که این سیاست اجرا شود و انتقال قدرت همراه با تجربه صورت گیرد.

سلطانی فر به شمار سازمان‌های مردم نهاد در کشور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه شمار سمن‌ها در دولت تدبیر و امید افزایش چشمگیر داشته است و در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور فعالند، گفت: برنامه ریزی ها به نحوی است که تعداد تا پایان دولت به ۴ هزار سمن برسد.

وزیر ورزش و جوانان تأثیر ورزش را در جامعه مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: ورزش با تأثیر اجتماعی بالا در ایجاد وحدت و غرور ملی نقش چشمگیری دارد به طوری که هیچ عرصه‌ای مثل ورزش را نمی‌توان یافت که با پیروزی و افتخارآفرینی یک تیم و یک ورزشکار تا این حد دل یک ملت شاد و با بازتاب اجتماعی زیاد همراه شود.

سلطانی فر در ادامه هزینه ۱۶ تیم لیگ برتری فوتبال را افزون بر ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: فوتبال جامعه مخاطب گسترده‌ای دارد و هزینه کل تیم‌های لیگ برتری هم در حالی ۶۰۰ میلیارد تومان است که این میزان اوقات فراغت بیش از ۵۰ میلیون نفر را با یک ابزار سالم و خوب در طول یکسال پر می‌کند و موجب شادی و نشاط مردم می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: منبع اعتبارات آنها از جمله پرسپولیس و استقلال خارج از منابع دولت و از طریق سامانه‌های هواداری تأمین می‌شود و دولت هیچ هزینه‌ای برای این موضوع نمی‌کند در حالی که ورزش تأثیرات سازندگی و اجتماعی بالا در کشور دارد و در جسم و روح مردم مؤثر واقع می‌شود.

۹۷ سالی پر بار و پر مدال برای ورزش ایران

فر سال ۹۷ را سال پر بار و پر مدالی برای ورزش کشور دانست و گفت: سال گذشته با موفقیت تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آغاز شد و در حالی که در گروه مرگ قرار داشتیم بر خلاف تصور برخی‌ها نه کیسه گل شدیم و نه اینکه نتایج بدی گرفتیم بلکه بهترین و درخشان‌ترین نتیجه تاریخ حضور ایران در جام جهانی فوتبال به دست آمد.

وی ادامه داد: در بازی‌های آسیایی هم با ۶۲ مدال بیشترین تعداد مدال در بازی‌های آسیایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را به دست آوردیم و حتی در برخی از رشته‌ها بعد از سال‌ها موفق به کسب مدال شدیم به طوری که در واترپلو بعد از ۴۴ سال و در تنیس روی میز پس از ۵۲ سال به مدال دست یافتیم و در کبدی تیم‌های آقایان و بانوان ۲ مدال ارزشمند طلا را در حضور هندوستان قهرمان جهان این رشته به دست آوردند.

ورزش و جوانان ادامه داد: در بازی‌های پاراآسیایی هم موفقیت قابل توجهی به دست آوردیم و بعد از دو دوره قرار گرفتن در جایگاه چهارم به مکان سوم صعود کردیم و در بازی‌های المپیک جوانان هم به نسبت دوره قبل ۱۲ رده صعود داشتیم.

وی سال ۹۸ را سالی سرنوشت برای ورزش کشور دانست و افزود: امسال با توجه به کسب سهمیه المپیک سال سخت و سرنوشت سازی برای کشور است و امیدواریم با تلاش ورزشکاران و حمایت مسئولان بتوانیم عملکرد درخشان در المپیک ۲۰۲۰ داشته باشیم.

سلطانی فر در ادامه با اشاره به واگذاری مسئولیت‌ها به جوانان ادامه داد: ایران در حال تحولی بزرگ در نظام اداری قرار دارد و مدیران چهار دهه گذشته کم کم جای خود را به جوانان می‌دهند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: عزم و اراده نظام بر انتقال قدرت از نسل فعلی به نسل جوان است؛ حرکتی که از دو سه سال گذشته آغاز شده و روز به روز جدیت بیشتری پیدا می‌کند.

سلطانی‌فر با بیان اینکه انتقال قدرت باید همراه با انتقال تجربه باشد، گفت: انتقال قدرت با حرکت آهسته انجام می‌شد اما اکنون در حال سرعت گرفتن است تا نسل جوان وارد میدان شود.