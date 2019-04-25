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۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

میزبانی مازندران از هنرمندان کشورهای حاشیه دریای کاسپین

میزبانی مازندران از هنرمندان کشورهای حاشیه دریای کاسپین

هنرمندان و سینماگران کشورهای حاشیه دریای کاسپین و حوزه تمدنی میراث مشترک برای حضور در نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «وارش» مهمان استان مازندران می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش»، آنتون لابچنکو آهنگساز و آیدا سوبولوا فیلمساز، ادوارد پیچوگین رئیس لنین فیلم و مارینا توروپیگینا مدیر برنامه ریزی جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو مهمانان روسی جشنواره فیلم «وارش» هستند.

همچنین سرگئی دوروتسوی، ورونیکا دورتسوی و ولادمیر تیولکین فیلمسازانی از کشور قزاقستان هستند که مهمان نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «وارش» خواهند شد.

نوفال محمداف، غلامرضا جعفری، غلام یحیی جعفری و گزل محمدوا فیلمسازان اهل افغانستان، زهرا میررضازاده کارگردان، احسان علی نور تهیه کننده، الشاد علی اف، شامل علی اف و مراد مرادوف سینماگران جمهوری آذربایجان نیز از هنرمندانی هستند که در جشنواره بین المللی فیلم «وارش» در استان مازندران حضور خواهند داشت.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» به دبیری مهدی قربانپور ۹ تا ۱۳ اردیبهشت در استان مازندران و شهرهای بابل، ساری و رامسر برگزار می شود.

کد مطلب 4599899
فریبرز دارایی

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