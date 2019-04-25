به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «نظریه علم اسلامی و کاربست آن در نظام آموزش پرورش» امروز در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

مهدی گلشنی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: به طور خلاصه سوال می‌کنیم که اولاً چرا علم دینی مطرح شد؟ علم وقتی در جهان اسلام مطرح شد این طور نبود که علم و دین از هم جدا باشند ولی در ادامه با آمدن مکاتب مختلف، علم فارغ از متافیزیک مطرح شد.

وی افزود: مکاتب می‌گفتند همه جواب‌ها از علم تجربی گرفته می‌شود، کم کم تردیدها شروع شد و برتراند راسل بعد از جنگ جهانی اول که چند میلیون انسان کشتند در ۱۹۲۴ کتابی نوشت که با روشی که علم پیش رفته و سرمایه داران غالب شده اند برای آینده بشر تمدنی باقی نخواهد ماند و کتاب‌های نیوتن مملو از مفروضات متافیزیکی است.

این استاد فلسفه علم گفت: مطلب دیگر که باعث خروج از بحث تجربی صرف علوم شد این بود که می‌توان تئوری‌های متعددی برای علم بسازیم از جمله این که گفتند در سطح اتم، هم علم و هم شانس حاکم است؛ در گذشته هرچه الحاد مطرح بود از جانب فلاسفه بود ولی در سی چهل سال گذشته سوالات الحادی از علمای فیزیک و زیست شناس صادر می‌شود.

وی با بیان این که وضعیت علم دینی با گذشته بسیار فرق کرده است، گفت: عمده شبهات از طرف دانشمندان علوم تجربی مطرح می‌شود و به همین جهت پرداختن صرف به اسلامی سازی علوم انسانی اشتباه است؛ علوم تجربی در محیط ما نیز بسیار تأثیرگذار است، آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه‌های ما واقعاً پای کار بیایند و رصد کنند که چند نفر در دانشگاه‌های ما به خدا اعتقاد دارند.

بنیانگذار فلسفه علم در ایران تصریح کرد: از محیط اطراف خود غافل مانده ایم، وقتی شبکه‌ها و وسایل کاذب افکار باطل را زیاد کرده است و وقتی که در دانشگاه اکثر اساتید ما سکولار هستند نوشتن اسناد خوب کافی نیست، تا جایی که یک استاد دانشگاه شریف صریحاً می‌گوید چرا اول مجالس ما قرآن خوانده می‌شود؟ کسی هم به این استاد اعتراضی نمی‌کند.

وی عنوان کرد: این که علم اسلامی مطرح شده این مباحث را می‌گوئیم والا جای دیگری این سخنان گفته نمی‌شود و کتاب‌های ما سرشار از مبانی غیردینی است؛ مشکل اصلی ما در حوزه علمیه و ارشاد و وزارت علوم این بوده که در غرب کلیسا بیدار شده و فیلسوف فیزیک دان و زیست شناس به زبان فیزیک و زیست به شبهات جواب می‌دهند ولی ما کتاب می‌نویسیم و به نیازهای روز توجه نداریم.

گلشنی با اشاره به این که کتاب‌های ما باید به سوالات روز پاسخ بدهد، گفت: به همین جهت می‌بینیم وقتی مرحوم مطهری از نزدیک با جامعه دانشگاهی در ارتباط است کتاب‌هایی می‌نویسد که امروز هم به شبهات پاسخ می‌دهد و بسیار عملی است.

وی افزود: حوزوی باید دانشگاهی‌ها را قبول داشته باشند، همان طور که علامه حسن زاده آملی قبول دارند و شهید مطهری و علامه جعفری قبول داشتند؛ نه این که حوزویان با دانشگاهیان فقط مونولوگ و دیالوگ داشته باشند؛ این نحوه برخورد هرچند کم از حوزه نسبت به دانشگاه لطمه می‌زند.

این نظریه پرداز در حوزه علم دینی ابراز کرد: پیشنهاد من یکی نزدیکی واقعی حوزه و دانشگاه است و دیگری رصد واقعی از دانش آموزان، دانشجویان و جامعه است و کتاب‌هایی مناسب، به زبان روان و به روز نوشته شود.