به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سهام شرکت فولاد مبارکه را امروز در تابلوی فرعی عرضه کرد که همه سهام آن با قیمت 1900 ریال به فروش رفت .

سهام فولاد مبارکه به صورت تک نرخی ارائه شد و به این ترتیب بحث دامنه قیمت درباره آن موضوعیت ندارد.

با توجه به استقبال بازار ،‌ میزان عرضه و معامله سهام فولاد مبارکه اصفهان به 470 میلیون سهم افزایش یافت .

‌در آغاز عرضه دو درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه به قیمت 1900 ریال به فروش رفت اما با توجه به استقبال بازار یک درصد دیگر نیز عرضه شد.

با وجود پایان معامله سه درصد سهام فولاد مبارکه هم چنان 22 میلیون صف خرید برای سهام این شرکت باقی ماند .

دو درصد دیگر از سهام فولاد مبارکه ا صفهان در روزهای آینده عرضه می شود. برهمین اساس، با کشف قیمت و عرضه سهام بزرگترین شرکت تاریخ بورس بیش از 3 میلیارد دلار به ارزش بازار سهام افزوده شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی همکاری بخش خصوصی در عرضه سهام فولاد مبارکه را پاسخ مثبت به روند خصوصی سازی توصیف کرد .

کرد زنگنه ضمن تشکر از حضور فعال و همکاری بخش خصوصی در عرضه سهام فولاد مبارکه گفت : عرضه امروز عرضه بسیار موفقی بود و با استقبال بی نظیر بخش خصوصی و بازار مواجه شدیم .

وی تصریح کرد : سهام فولاد مبارکه به قیمتی که مورد توافق سازمان خصوصی سازی ، وزارت صنایع و سازمان بورس و اوراق بهادار بود به فروش رسید و استقبال از این عرضه به گونه ای بود که باید سال 1385 را سال موفقی برای بورس و خصوصی سازی دانست .

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واکنش هایی که به سخنان وی در نشست معارفه فولاد مبارکه در خصوص به فروش نرفتن سهام شرکت مپنا صورت گرفت، تصریح کرد : همه حرف های من از روی دل سوزی و علاقه مندی به بخش خصوصی بود زیرا خواهان توانمند شدن بخش خصوصی هستم .

وی خاطرنشان کرد : بخش خصوصی باید به حدی توانمند شود که بتواند وظایفی که مورد نظر مقام معظم رهبری و سیاست های دولت است انجام دهد و نقش تاریخی خود را ایفا کند و زمانی که احساس کردم مقداری ناهماهنگی وجود دارد به عنوان هشدار و گلایه آن را اعلام کردم .

کرد زنگنه یاداور شد : بخش خصوصی باید از موضع انفعالی بیرون بیاید که این اتفاق در عرضه سهام شرکت فولاد مبارکه رخ داد و در این مدت همه توان خود را برای توانمند سازی بخش خصوصی به کار بستم وحرف هایم به عنوان یک دوست و در حد گلایه و هشدار بود .

وی درباره عوامل موفق نبودن سهام شرکت مپنا گفت : عوامل مختلفی مانند اعلام مدیران شرکت مبنی بر تقسیم نکردن سود در سه سال آینده ،‌عدم اعتماد به شرکت های پیمانکاری بعد از تجربه ناموفق صدرا و ناهماهنگی های بازار موجب شد که سهام مپنا معامله نشود .

کرد زنگنه با تاکید بر این که بحث تبانی و مانند آن از نظر وی منتفی است و مساله در واقع نوعی ناهماهنگی بوده است تاکید کرد : در آغاز سال جدید بار دیگر سهام شرکت مپنا را عرضه می کنیم.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، عرضه سهام شرکت فولاد مبارکه را دومین عرضه موفق در قالب شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی توصیف کرد .

دکتر علی رحمانی گفت : سهام شرکت فولاد مبارکه با نماد «فولاد» عرضه شد که سقف سه درصد معادل 474 میلیون سهم برای آن در نظر گرفته شده بود.

وی تصریح کرد : در مرحله نخست دو درصد سهام در سه نوبت 100،‌100 و 116 میلیونی عرضه و با توجه به استقبال بازار یک درصد بعدی نیز به میزان 158 میلیون به آن افزوده شد.

رحمانی یادآور شد : قیمت عرضه با توجه به شرایط بازار و نیز براوردهای کارشناسی هزار و نهصد ریال تعیین و معامله بر اساس این قیمت انجام شد.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد : با ورود شرکت فولاد مبارکه به بازار ،‌حدود 3000 میلیارد تومان معادل 2/3 میلیارد دلار به ارزش بازار افزوده شد به گونه ای که هم اکنون ارزش بازار سرمایه به 43 میلیارد دلار رسیده است .

وی در پایان ضمن تشکر از مسئولان سازمان خصوصی سازی تاکید کرد : مسئولان سازمان خصوصی سازی در این مسیر عزم جدی دارند و با تصمیم گیری به موقع و درست به موفقیت عرضه سهام فولاد کمک موثری کردند.