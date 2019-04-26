ترامپ از معاهده تجارت تسلیحات خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش از یک معاهده بین المللی دیگر اعلام کرد.

وی طی سخنانی در جمع اعضای «انجمن ملی اسلحه داران آمریکا» در ایندیاناپلیس با اعلام خروج کشورش از «معاهده تجارت تسلیحات» مدعی شد دولت وی نخواهد گذاشت استقلال کشور قربانی شود.

ترامپ گفت: سازمان ملل به زودی درخواست رسمی آمریکا برای خروج از این پیمان را دریافت می کند.

وی با امضای فرمان خروج آمریکا از پیمان معاهده تسلیحات تاکید کرد: من با امضای این فرمان در حضور شما از سنا می خواهم روند اجرای این پیمان را متوقف کرده و پیمان لغو شده را به من در کاخ سفید بازگرداند.

معاهدۀ تجارت تسلیحات، در پرتو تحول حقوق بین‌الملل به‌خصوص گسترش مسئولیت دولت‌ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نتیجۀ تلاش‌های بین‌المللی برای قاعده‌مند کردن تجارت تسلیحات متعارف در قالب یک معاهدۀ حقوقی الزام‌آور است که پس از شکست کنفرانس‌های دیپلماتیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ سازمان ملل متحد و نهایتاً با تصمیم مجمع عمومی تبدیل به یک معاهده شد.