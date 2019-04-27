تمایل ترامپ به قرارداد تجاری بلندمدت میان آمریکا و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید گفت: هم اکنون فرصت عقد قرارداد تجاری بلند مدت و خوبی را با یکدیگر داریم. معتقدم که این توافقنامه به سرعت امضا خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا که پیش از این دیدار در مقابل دوربین‌های خبرنگاران بارها از روابط بسیار عالی آمریکا و ژاپن سخن گفته بود، هنگام مصافحه ۱۹ ثانیه دستان آبه را فشرد.

گفتنی است، شب گذشته پس از دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن ضیافت شام با حضور ملانیا ترامپ و آکیه آبه همسران آنان برپا شد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود که دونالد ترامپ نیز به همراه هیئتی از مقامات آمریکایی روزهای ۲۵ تا ۲۸ ماه می سل جاری از ژاپن دیدار خواهد کرد.