به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان عصر سه شنبه در دومین روز برگزاری خود میزبان ویژه‌برنامه روز شهرستان سروآباد بود؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی این شهرستان و با حضور جمعی از مسئولان، نویسندگان، فعالان فرهنگی و هنرمندان برگزار شد.

این برنامه با حضور علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و فیروز عارفی فرماندار سروآباد در محل برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان برگزار شد و بخش‌های مختلفی از جمله رونمایی از آثار نویسندگان سروآباد، معرفی جشنواره سیاچمانه، سخنرانی نخبگان و نویسندگان و اجرای موسیقی اصیل محلی را دربر داشت.

در بخش اصلی این برنامه، از پنج عنوان کتاب تألیف نویسندگان شهرستان سروآباد رونمایی شد این آثار با عناوین «پەلەپسێوژاوەروی»، «هەلچی»، «هەورام»، «نەژیوان»، «ئەداوتاتەیی» و «ژەنوشوویی» در معرض معرفی و رونمایی قرار گرفتند.

برگزاری این برنامه فرهنگی در نمایشگاه کتاب کردستان، فرصتی برای معرفی بخشی از توانمندی‌های نویسندگان و پدیدآورندگان آثار ادبی شهرستان سروآباد بود شهرستانی که به واسطه پیشینه فرهنگی، ادبی و هنری خود، ظرفیت قابل توجهی در حوزه فرهنگ و هنر بومی استان کردستان دارد.

همچنین در ادامه برنامه روز شهرستان سروآباد، از پوستر جشنواره سیاچمانه رونمایی شد؛ جشنواره‌ای که با محوریت یکی از جلوه‌های شاخص موسیقی و فرهنگ شفاهی منطقه، زمینه‌ای برای معرفی و پاسداشت میراث موسیقایی و هنری کردستان فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از این مراسم، تعدادی از نخبگان و نویسندگان شهرستان سروآباد به بیان دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی این منطقه پرداختند و بر ضرورت حمایت از نویسندگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی و فراهم کردن زمینه برای معرفی آثار آنان تأکید شد.

اجرای موسیقی اصیل محلی سیاچمانه نیز از دیگر بخش‌های روز شهرستان سروآباد در دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان بود که با استقبال حاضران همراه شد و بخشی از فرهنگ و هنر بومی منطقه را در فضای نمایشگاه به نمایش گذاشت.

برگزاری روزهای شهرستانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان‌های استان و ایجاد ارتباط میان نویسندگان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و مخاطبان کتاب و هنر به شمار می‌رود.

در پایان این برنامه نیز از جمعی از فعالان حوزه فرهنگ و هنر شهرستان سروآباد به پاس فعالیت‌ها و تلاش‌های آنان در عرصه فرهنگی و هنری تجلیل و قدردانی شد.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه، حمایت از نویسندگان و ناشران و ایجاد فضایی برای عرضه آثار فرهنگی و هنری در سنندج در حال برگزاری است و برنامه‌های ویژه شهرستان‌ها نیز در قالب روزهای اختصاصی در این نمایشگاه دنبال می‌شود.