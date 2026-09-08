سازوکار کارورها به مرحله عملیاتی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در دومین نشست بررسی چالشهای اجرایی شرکتهای کارور دارای قرارداد نوع ۲ که با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت و گاز کشور، شرکتهای کارور و مدیران عامل شرکتهای گاز استانی بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به اقدامهایی اجرایی در زمینه حمایت مالی و توسعه بازار بهینهسازی تصریح کرد: خوشبختانه سازوکار شرکتهای کارور از طرح موضوع عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده که نمونه عینی آن تخصیص پنج میلیون مترمکعبی گواهی صرفهجویی برای پروژه بهینهسازی اجراشده در استان یزد است.
وی افزود: با این اقدام، امکان معامله رسمی این گواهیها در بورس انرژی آغاز شده است و نشان میدهد این مسیر قابلیت توسعه به سایر بازیگران و بخشهای اجرایی را دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر نقش بیبدیل شرکتهای کارور در مدیریت مصرف بیان کرد: این بخش میتواند نقش مهمی در آینده مدیریت مصرف و صرفهجویی انرژی کشور داشته باشد و در صورت حذف آنها از صحنه صرفهجویی انرژی کشور، دیگر بخش قابلتوجهی باقی نمیماند که با اتکا به آن، این مسئله را به شکل جدی دنبال کنیم.
توکلی در ادامه، با تشریح الزامها و زیرساختهای فنی تدوینشده برای سنجش صرفهجویی گفت: در همین زمینه، شیوهنامه اندازهگیری و صحهگذاری آزمایشی (M&V) برای هفت نوع هدف مصرف شامل بخشهای نیروگاهی، گلخانه، مرغداری، نانوایی صنعتی، آشپزخانه صنعتی، آجر و بازیافت حرارتی تدوین و به شرکتهای گاز استانی ابلاغ شده است؛ افزون بر این، با هدف رفع موانع اجرایی و تسریع در فرایندها، سه جلسه کمیته فنی-اجرایی-قراردادی نیز در استانهای خراسان رضوی، گلستان و مازندران تشکیل و پیگیری شده تا بستر استاندارد و شفافی برای راستیآزمایی اقدامهای کارورها فراهم شود.
وی تنها مرجع قانونی رسیدگی به مسائل و مطالبات کارورها را وزارت نفت دانست و اعلام کرد: موضوع فقط تولید و فروش گاز نیست؛ اگر گاز را تولید و عرضه کنیم اما در بخش مصرف، همچنان اتلاف انرژی و مصرف غیربهینه ادامه داشته باشد، مسئله اصلی کشور حل نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: موفقیت این سازوکار با همکاری فرابخشی و حمایتهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای حاکمیتی که در این مسیر نقشی کلیدی دارند، به خوبی دنبال خواهد شد.
توکلی با اشاره به وضعیت تأمین انرژی و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت گاز گفت: با وجود محدودیتها از همه ظرفیتها و طرحهای تولید زودهنگام استفاده میکنیم؛ با این حال، مدیریت مصرف موضوعی فراتر از اختیارات یک مجموعه است و به مسئولیتپذیری تمام دستگاهها و استانها نیاز دارد.
معاون وزیر نفت با قدردانی از همراهی وزیر نفت، وزیر کشور، سازمان برنامه و بودجه و شورای امنیت برای یکپارچهسازی و توازنبخشی به مدیریت مصرف در سراسر کشور، تأکید کرد: توزیع و مدیریت سوخت باید بر پایه نیاز واقعی، بهرهوری، شرایط اقلیمی و اولویتهای کشور صورت گیرد تا با همافزایی همهجانبه و شتاببخشی به طرحهای کارور، تراز پایدار گاز در فصول سرد سال محقق شود.
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