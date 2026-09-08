اعضای جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از ظهر امروز ۱۷ شهریور در جلسه‌ای با حضور مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، رضا بصیرت مدیرعامل انجمن، حسین مسافرآستانه رئیس هیئت موسس، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت، محمدعلی خبری و ابوالقاسم ایرجی از اعضای هیئت موسس و رضا ضرغامی خزانه‌دار انجمن، اعضای جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی معرفی و احکام خود را دریافت کردند.

بر اساس احکام صادره، همایون امیرزاده به عنوان قائم مقام و عضو هیئت مدیره، محمدرسول صادقی، ابراهیم گله دارزاده، احمد پسندیده فلاح‌دانا و رسول پاپائی به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و سید حسین سیدی به عنوان بازرس انجمن به مدت یک سال معرفی شدند.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه ضمن تجلیل و تشکر از خدمات و فعالیت‌های اعضای سابق، بر برنامه‌ریزی و حمایت از تولیدات نمایشی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و نشاط اجتماعی تاکید کرد.