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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران معرفی شدند

اعضای جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی ایران معرفی شدند

طی احکامی از طرف حسین مسافر آستانه رئیس هیئت موسس انجمن هنرهای نمایشی ایران، اعضای جدید هیئت مدیره این انجمن معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از ظهر امروز ۱۷ شهریور در جلسه‌ای با حضور مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، رضا بصیرت مدیرعامل انجمن، حسین مسافرآستانه رئیس هیئت موسس، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت، محمدعلی خبری و ابوالقاسم ایرجی از اعضای هیئت موسس و رضا ضرغامی خزانه‌دار انجمن، اعضای جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی معرفی و احکام خود را دریافت کردند.

بر اساس احکام صادره، همایون امیرزاده به عنوان قائم مقام و عضو هیئت مدیره، محمدرسول صادقی، ابراهیم گله دارزاده، احمد پسندیده فلاح‌دانا و رسول پاپائی به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و سید حسین سیدی به عنوان بازرس انجمن به مدت یک سال معرفی شدند.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه ضمن تجلیل و تشکر از خدمات و فعالیت‌های اعضای سابق، بر برنامه‌ریزی و حمایت از تولیدات نمایشی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و نشاط اجتماعی تاکید کرد.

کد مطلب 6941462

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