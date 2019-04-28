طرح آب درمانی مرکز آموزش استثنایی سمنان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ زنی طرح آب درمانی در مرکز آموزشی استثنایی بشارت شهرستان سمنان ظهر یکشنبه با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

هدف از ساخت استخر آب درمانی در مرکز آموزشی استثنایی ارتقای توانایی حسی و حرکتی دانش آموزان استثنایی و معلول است.

مجید قدمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این مراسم و در سخنانی کوتاه، خدمت به دانش آموزان استثنایی را دارای اجر اخروی قلمداد کرد و گفت: امیدواریم طرح آب درمانی با توجه به ظرفیت‌های موجود در سمنان بتواند به کمک دانش آموزان استثنایی این شهرستان بیاید.

قدمی بیان کرد: بنا بر اظهار نظر مسئولان استانی طرح آب درمانی واقع در مرکز آموزشی استثنایی بشارت در زیر بنای حدود ۵۶ متر مربع با مشارکت خیران ساخته می‌شود که این امر جای تقدیر دارد.

حضور در جشنواره نوجوان سالم سمنان و نشست شورای معاونان آموزش و پرورش سمنان در زمره دیگر برنامه‌های معاون وزیر آموزش و پرورش در سفر به سمنان است.