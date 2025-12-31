  1. استانها
کلنگ‌زنی اقامت‌سرای بیماران در سمنان؛ خدمت به دردمندان ماندگار است

سمنان- استاندار سمنان در آیین کلنگ‌زنی اقامت‌سرای بیماران این استان، از اجرای این پروژه به عنوان یک خدمت پایدار و ماندگار برای مردم گرفتار درمان یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی اقامت سرا برای بیماران در سمنان این اقدام را خدمت ماندگار به مردم گرفتار درمان عنوان کرد و ابراز داشت: این اقامت سرا در کنار مراکز درمانی تأسیس خواهد شد تا آرامش روانی را برای خانواده‌ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌ها به دلیل نبود محل اقامت دور از شهرهای خود ناگزیر به شب مانی درون خودرو و چادر می‌شدند که وجود این مرکز این نگرانی خانواده‌ها را رفع می‌کند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه این اقامت سراهای همراه بیمار بخشی از ساختار درمانی به شمار می‌رود، ابراز داشت: این مرکز به همت خیران مؤسسه راه آسمان قدمی ساخته شده و قدمی در راستای هدف فوق خواهد بود.

کولیوند با اشاره به اینکه هدف اصلی این مؤسسه ارائه خدمت به مردم است، تصریح کرد: قطعاً دعای خیر استفاده کنندگان این مجموعه بدرقه راه بانیان و خیران این مرکز است.

وی افزود: از دستگاه‌های اجرایی درخواست داریم تا برای شتاب دهی به ساخت و افتتاح پروژه با این مؤسسه همکاری لازم را داشته باشند و مسیر بهره برداری آن را هموار کنند.

