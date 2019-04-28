ایجاد ثبات مدیریتی در شهرداری انزلی اولویت شورای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدی فرد بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز شوراها که در دفتر شورای شهر بندرانزلی برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مطالبات و انتظارات مردم از منتخبان خود با ظرفیت‌ها و شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر سنخیت ندارد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح باز آفرینی شهری امسال در دستور کار شورای شهر انزلی قرار گرفته است، افزود: شوراها نمادی از مردم سالاری هستند که می‌توانند نقش مهمی در شکوفایی ظرفیت‌های اجتماعی شهر ایفا کنند.

رئیس شورای شهر انزلی ادامه داد: اگر مردم نسبت به قوانین شوراها اشرافیت داشته باشند بازسازی ورزشگاه، احیای تالاب انزلی، اتمام کنارگذر انزلی و سایر پروژه‌ها را از وظایف شورا نمی‌دانند.

احمدی فرد با اشاره به لزوم پررنگ‌تر شدن نقش شوراها در توسعه و آبادانی شهرها، تاکید کرد: مصوبات شوراهای اسلامی باید به شوراهای فرا دست و هیأت تطبیق و فرمانداری منعکس شود در حالی که با توجه به وجود ۲۳ اداره خدمات شهری در انزلی، زمانی شورای شهر نقش پررنگی خواهد داشت که همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در توسعه این شهر همدل و همگام باشند.

وی با بیان اینکه پارک اختر کاویان در سال گذشته به عنوان پروژه شاخص استان انتخاب شده است، گفت: بخش اعظمی از شریان‌های اصلی شهر با برنامه ریزی نیاز به ساماندهی دارد که با افتتاح بازار ماهی فروشان و انتقال این صنف و میوه فروشان به آن مکان سد معبر در مرکز شهر بندر انزلی رفع می‌شود.

کاهش منابع درآمدی شهرداری و شوراها

رئیس شورای شهر انزلی با اشاره به احداث میدان تره بار در ورودی غربی شهر در راستای ساماندهی وانت بارها، اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری‌ها مربوط به عوارض ساخت و سازها است و عدم یکپارچه سازی مدیریت شهری به شهرها لطمه می‌زند.

احمدی فرد در ادامه به کاهش منابع نقدی شهرداری‌ها و شوراها اشاره کرد و افزود: عدم ثبات قیمت‌ها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی سبب کندی روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی شده و باید واقع بینانه به مسائل شهر نگاه کرد.

وی با بیان اینکه باید منابع گردشگری را برای کسب درآمد به ظرفیت‌های گردشگری تبدیل کرد، گفت: شهرداری‌ها باید برای جلوگیری از ورشکستگی به سمت ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کنند و سریع‌ترین راه افزایش درآمد شهرداری‌ها کاهش هزینه‌ها است.

ضرورت الحاق انزلی به منطقه آزاد طی فرآیند ۵ ساله

احمدی فرد بر لزوم الحاق شهر بندرانزلی به منطقه آزاد تأکید و بیان کرد: احداث بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی با وجود بندر ۱۰۰ ساله در شهر انزلی توجیه اقتصادی ندارد و باید در طی فرآیند ۵ ساله و با برنامه ریزی اصولی، انزلی را به منطقه آزاد الحاق کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهردار در چارچوب اختیارات خود استقلال عمل دارد، افزود: بر اساس قانون، شورای شهر باید بر عملکرد شهردار نظارت داشته باشد و شهردار نیز مکلف است مصوبات شورا را اجرا کند و باید بگویم در راستای منافع شهری شورا و شهرداری انزلی کاملاً همگام هستند.

احمدی فرد با اظهار امیدواری از اینکه بندرانزلی به ثبات مدیریت در شهرداری برسد، گفت: با تلاش شورای اسلامی شهر انزلی چهل و هفتمین سازمان آرامستان در کشور در بندرانزلی ثبت شد تا علاوه بر جلوگیری از مدیریت هیأت امنایی درآمد حاصله از آن نیز صرف مدیریت شهری شود.

وی شورای پنجم را شورای انتقاد پذیری دانست و تصریح کرد: انتقاد با تخریب فرق دارد و تهمت زدن‌ها به هیچ عنوان از سوی هیچکس قابل توجیه نیست چرا که معتقدم انتقاد سبب سازندگی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی با اشاره به اینکه احداث پارک‌های محله‌ای می‌تواند شور و نشاط اجتماعی را مضاعف کند، اظهار کرد: متأسفانه سواحل بندرانزلی متولی خاصی ندارد و شهرداری قصد دارد در سواحل این شهرستان با جداسازی مسیر عبور خودروها و مردم، علاوه بر استفاده مردم و گردشگران از ساحل دریا درآمد زایی نیز ایجاد کند.