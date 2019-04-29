به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در برگیرنده گنجینه‌ای با بیش از ۵۰ شیت نقشه و سند قدیمی و تاریخی برای خلیج فارس است.

همچنین عصر فردا سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، از ساعت ۱۶ نشست تخصصی با حضور فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و سخنرانی غلامرضا سحاب؛ محقق و رئیس مؤسسه سحاب، کیانوش کیانی هفت لنگ؛ محقق و رئیس پژوهشکده دایره المعارف، سیدعباس مجتهدی؛ مشاور ارشد و عضو شورای مرکزی مطالعات خلیج فارس، محیط طباطبایی؛ رئیس سازمان ایکوم ایران، مسعود شفیعی؛ ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور، بهمن مؤمنی ریاست جامعه صنفی مهندسان نقشه‌بردار ایران برگزار می‌شود.

موزه نقشه تهران در میدان ارتش، تقاطع خیابان بدیعی، روبروی مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع شده است. حضور و بازدید برای همه علاقه‌مندان آزاد است.