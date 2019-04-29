به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعدام ۳۷ نفر از فعالان فرهنگی و مذهبی توسط رژیم آل سعود، شورای نگهبان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت این اقدام وحشیانه، خواستار رسیدگی فوری نهادهای مستقل بین‌المللی به جنایت سعودی‌ها شد.

متن این بیانه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا

اعدام ۳۷ نفر از فعالان فرهنگی و مذهبی سعودی به بهانه واهی دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی توسط حکام سعودی که برای مقابله با آزادی بیان و خفه کردن فریاد به حق مردم مظلوم عربستان علیه حاکمان فاسد خود صورت گرفت، بیش از پیش استیصال و ضعف این رژیم مستبد و وابسته را نشان داد.

پس از اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی آل سعود در حق ملت‌های منطقه در یمن، سوریه و عراق که به تحریک و صحنه‌گردانی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی انجام شد، سعودی‌ها این بار با اعدام ۳۷ شهروند بی‌گناه خود لکه ننگین دیگری به کارنامه ضد انسانی شأن اضافه کردند.

متأسفانه دست سعودی‌ها در سالیان اخیر به خون بی‌گناهان زیادی از جمله آیت‌الله نمر، مردم مظلوم یمن و… آلوده شده و امت اسلامی هرگز حمایت‌های بی دریغ سران این حکومت فاسد و فاسق از داعش، تکفیری‌ها و سایر سازمان‌های تروریستی که منجر به قتل هزاران مسلمان شده را فراموش نمی‌کند.

شورای نگهبان ضمن ابراز همدردی با مردم ستمدیده عربستان از جمله مردم مناطق قطیف، احساء و مدینه منوره، جنایت اخیر حکام سعودی و در مقابل، سکوت خفت بار نهادهای بین المللی مدعی حمایت از حقوق بشر از این جنایت را محکوم می‌کند.