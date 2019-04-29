آسیاب های آبی دزفول بر اثر سیلاب دچار آسیب شدند

حجت اله آریایی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حد فاصل پل باستانی و پل جدید دزفول، ۲۵ دهنه آسیاب آبی شامل آسیاب و تأسیسات آنها وجود دارد که به دلیل قدمت و ارزش تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند.
وی افزود: طولانی بودن و شدت سیلاب فروردین ماه موجب شد تا این سازههای آبی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد دچار آسیب و خسارت شوند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول عنوان کرد: عمده آسیبهای ناشی از سیلاب به قسمتهایی نظیر ورودیها، تاج آسیابها، تقسیم کنندههای آب، دیوارههای حائل و اتاقکهای تأسیسات این آسیابها وارد شده است.
آریایی نیا ادامه داد: اقداماتی همچون آسیب شناسی، برآورد مالی خسارات و طرح مرمت قسمتهای آسیب دیده این آسیابها در دستور کار کارشناسان اداره میراث فرهنگی دزفول است.
به گزارش خبرنگار مهر، آسیاب های آبی دزفول در بستر رودخانه زلال و زیبای دز با قدمت هزار و ۷۰۰ سال (همزمان با پل باستانی) یکی از قدیمی ترین مجموعه سازههای آبی جهان محسوب میشوند که تا اواخر قرن ۱۹ میلادی همچنان مورد استفاده قرار میگرفتند.
قدمت اولیه این سازهها به دوره ساسانی و همزمان با شکل گیری شهر میرسد.
اوج شکوفایی این سازههای تاریخی در دوره صفویه بوده که تعداد آنها ۵۰ تا ۶۰ آسیاب در عرض رودخانه بوده که در سالهای اخیر بخشی از آنها در اثر سیلابهای فصلی تخریب و نابود شدند.
بسیاری از این آسیابها تا اوایل دوره پهلوی دوم فعال بوده و نیاز مردم برای تأمین آرد را برطرف میکردند اما با ساخت کارخانه آرد این آسیابها جایگاه خود را از دست دادند.
آسیابهای آبی دزفول در بخشهای مختلف رودخانه دز قرار دارند. بخشی از آنها به فاصله حدود ۸۰۰ متر از سد تنظیمی (دزفول) و در جنوب تفریحگاه ساحلی دز، بخشی در زیر پل جدید (دوم) دزفول و بخشی دیگر نیز در کنار پل قدیم این شهرستان ساخته شدهاند.
این آسیابها یکی از آثار ارزشمند و تاریخی شهرستان دزفول بهشمار میروند که به شماره ۳۹۸۴ در ردیف آثار ملی ایران به ثبت رسیده و طی سالهای اخیر بخشی از آنها تحت عنوان موزه آب مرمت شده است.
مجموعه رستورانی و گردشگری موزه آب دزفول، یکی از جاذبههای ارزشمند و دیدنی دزفول است.
برای استفاده بهتر گردشگران از این مجموعه، رستوران و مجموعهی پذیرایی نیز فراهم گردیده که لذت بازدید از آن را دو چندان مینماید.
آسیاب های تاریخی، آبشار مصنوعی پل جدید، فضای سبز و همجواری با رود دز، مجموعهای رویایی و دلنشین برای ساختن خاطراتی زیبا فراهم کرده و آن را در میان جاذبههای گردشگری استان خوزستان برجسته کرده است.
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