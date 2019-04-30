به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که در دستور کار حفاظت محیط زیست استان بوشهر قرار دارد، پایش‌های دوره‌ای واحدهای صنعتی و خدماتی است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا عملیات کنترل و پایش گازهای خروجی از دودکش واحدهای نیروگاه متمرکز پارس جنوبی و نیروگاه سیکل ترکیبی و پالایشگاه دوم گازی پارس جنوبی واقع در منطقه ویژه پارس جنوبی انجام شده است.

قلی‌نژاد خاطرنشان کرد: این پایش روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه توسط کارشناسان مسئول نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان از طریق دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی از دودکش انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: این پایش‌ها در راستای کنترل آلودگی واحدهای صنعتی و حفاظت گسترده از محیط زیست صورت می‌گیرد.

مانیتورینگ آلاینده‌های گازی

رئیس اداره پایش فراگیر محیط زیست استان بوشهر نیز اظهار داشت: این دوره از مانیتورینگ آلاینده‌های گازی به صورت همزمان با نمونه برداری‌های دوره‌ای آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و در قالب راستی آزمایی و صحت سنجی عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد انجام شد.

حسین یگانه افزود: سنجش‌های انجام شده بر روی دودکش توربین‌های ۳و۴ و۵ نیروگاه متمرکز پارس جنوبی و توربین شماره ۶ نیروگاه مپنا عسلویه و دودکش‌های واحد ۱۰۸ پالایشگاه دوم گازی پارس جنوبی انجام شد.

وی گفت: در این پایش دو روزه وضعیت عملکرد تصفیه خانه نیروگاه متمرکز پارس جنوبی و پالایشگاه دوم نیز مورد بازدید و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

رئیس اداره پایش فراگیر محیط زیست استان بوشهر بیان کرد:در این بازدید کارشناسان اداره کل برخی از اشکالات محل نمونه برداری از حوضچه Observation به مسئول محیط زیست پالایشگاه دوم یادآوری و مقرر شد که اصلاحات فنی لازم صورت پذیرد.