ناهماهنگی ها باعث عدم اجرای طرح پزشک خانواده شد

دکتر سید موید علویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پزشک خانواده با وجود اهمیت این برنامه در سال جاری، این طرح آنچه که مورد هدف مسئولان وزارت بهداشت و درمان بود ، انجام نشد.

وی اظهار داشت: علت عدم انجام این طرح نبود منابع کافی در اختیار وزارت بهداشت بود و نیز ناهماهنگی وزارت رفاه با وزارت بهداشت بود که باعث شد این طرح آن طور که باید اجرا نشود.

معاون سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد: البته این طرح در سال جاری پیشرفت خوبی داشته و به مراحل خوبی از کار رسیده است اما متاسفانه این برنامه آن طور که هدف وزارت بهداشت و درمان بود ، انجام نشد.