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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۲۵

/ مسئولان از ناکامی در برنامه های سال 85 می گویند /

ناهماهنگی ها باعث عدم اجرای طرح پزشک خانواده شد

ناهماهنگی ها باعث عدم اجرای طرح پزشک خانواده شد

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: به علت عدم هماهنگی وزارت رفاه با وزارت بهداشت ، برنامه طرح پزشک خانواده به عنوان مهم ترین برنامه سال 85 ، در سال جاری به درستی اجرا نشد.

دکتر سید موید علویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پزشک خانواده با وجود اهمیت این برنامه در سال جاری، این طرح آنچه که مورد هدف مسئولان وزارت بهداشت و درمان بود ، انجام نشد.

وی اظهار داشت: علت عدم انجام این طرح نبود منابع کافی در اختیار وزارت بهداشت بود و نیز ناهماهنگی وزارت رفاه با وزارت بهداشت بود که باعث شد این طرح آن طور که باید اجرا نشود.

معاون سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد: البته این طرح در سال جاری پیشرفت خوبی داشته و به مراحل خوبی از کار رسیده است اما متاسفانه این برنامه آن طور که هدف وزارت بهداشت و درمان بود ، انجام نشد. 

کد مطلب 460488

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