به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم محمد هنردوست قائم مقام سازمان صدا و سیما، حسن نجفی سولاری رئیس مرکز تولید فنی سیما، سیدمحسن حسینی مدیر تولید دوبلاژ سیما، سیف مدیر روابط عمومی شبکه اول و جمعی از هنرمند دوبله همچون احمد رسولزاده، ناصر نظامی، ممدوح، جواد پزشکیان، منوچهر والی زاده، پرویز ربیعی و ... حضور داشتند."

محمود قنبری صحبت خود را با شعری از باباطاهر آغاز کرد و گفت: "ما تا زمانی که زنده هستیم قدر هم را نمی دانیم. ما در چند ماه گذشته دو هنرمند دوبلور یعنی ایرانپوی و مانی و حالا شایگان را از دست دادیم. او با صدایی قوی هشت سال با بیماری خود مبارزه کرد. ما یکی از بزرگان دوبله را از دست دادیم، اما صدای شایگان برای همیشه باقی می ماند و امیدوارم پایان سال 85 پایان غم هنرمندان باشد."

هنردوست هم با ابلاغ پیام تسلیت مهندس ضرغامی افزود: "من درگذشت برادر و همکار عزیزمان خسرو شایگان را به جامعه هنری سازمان صدا و سیما که عرصه ظهور هنرمندان است، تسلیت می گویم. سازمان صدا و سیما یکی از خدمتگزاران صدیق خود را از دست داد. ما در روزهای اخیر همکاران بزرگی را از دست دادیم؛ اما صدای خسرو شایگان سالیان سال باقی خواهد ماند."