قزاقستان حریف مردان والیبال نشسته برای فینال شد/ جدال زنان با ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان روز پنجشنبه (۲۵ تیر) با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی مردان و زنان و همچنین رده بندی تیم های پنجم تا هشتم این دو بخش در هانگژو پیگیری می شود.

تیم ملی والیبال نشسته زنان که امروز در مرحله یک چهارم مسابقات برابر کانادا ۳ به صفر شکست خورد و از صعود به فینال بازماند، فردا در رده بندی تیم های پنجم تا هشتم با ایتالیا رقابت خواهد داشت. زنان والیبال نشسته ایران در صورت برد در این بازی، دیدار پایانی خود را برای کسب جایگاه پنجم برگزار می کنند و در صورت باخت برای کسب جایگاه هفتم در روز پایانی به میدان می روند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان اما امروز در مرحله یک چهارم موفق به شکست ۳ بر صفر آمریکا شد. بدین ترتیب این تیم روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی دیدارهای خود را دنبال می کند. قزاقستان حریف ایران در این مرحله است.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از ۱۹ خرداد با حضور ۱۶ تیم در هر بخش مردان و زنان در هانگژو آغاز شد، ۲۶ تیر با معرفی برترین های این دو بخش به پایان می رسد.

بر خلاف ادوار گذشته رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان که تنها تیم قهرمان صاحب سهمیه پارالمپیک می شد، در این دوره مسابقات هر دو تیم فینالیست به این سهمیه برای حضور در بازی های ۲۰۲۸ لس آنجلس دست پیدا می کنند.