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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰

با هدف بررسی روابط آنکارا و اتحادیه اروپا؛

وزیر دفاع آلمان با مقامهای ترکیه دیدار می کند

وزیر دفاع آلمان به منظور دیدار با مقامهای ترکیه از جمله وزیر دفاع این کشور و گفتگو درباره روابط آنکارا با اتحادیه اروپا راهی ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"فرانتس یوزف یونگ" در دیدار امشب خود با "وجدی گونول " در نظر دارد علاوه بر مناسبات دوجانبه درباره مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز گفتگوهایی را انجام دهند .

بر اساس گزارش های رسیده، وزیر دفاع آلمان که کشورش در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد درباره اوضاع بالکان ، سیاست امنیتی و دفاعی اروپا و همکاری های ناتو نیز با مقامهای ترک به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت .

 آلمان در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا سعی دارد اقداماتی را در جهت آماده سازی شرایط لازم برای عضویت ترکیه در این اتحادیه انجام دهد .

کد مطلب 460521

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