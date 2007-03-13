وزیر دفاع آلمان با مقامهای ترکیه دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"فرانتس یوزف یونگ" در دیدار امشب خود با "وجدی گونول " در نظر دارد علاوه بر مناسبات دوجانبه درباره مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز گفتگوهایی را انجام دهند .

بر اساس گزارش های رسیده، وزیر دفاع آلمان که کشورش در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد درباره اوضاع بالکان ، سیاست امنیتی و دفاعی اروپا و همکاری های ناتو نیز با مقامهای ترک به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت .

آلمان در دوره ریاست بر اتحادیه اروپا سعی دارد اقداماتی را در جهت آماده سازی شرایط لازم برای عضویت ترکیه در این اتحادیه انجام دهد .