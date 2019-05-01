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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

با حضور رئیس کمیسیون آموزش مجلس؛

عملیات ساخت دانشکده مهندسی برق در دانشگاه یزد آغاز شد

عملیات ساخت دانشکده مهندسی برق در دانشگاه یزد آغاز شد

یزد ـ همزمان با برگزاری کنفرانس ملی برق ایران در دانشگاه یزد، عملیات ساخت دانشکده مهندسی برق این دانشگاه با حضور رئیس کمیسیون آموزش مجلس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه یزد در آغاز به کار عملیات احداث دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد اظهار داشت: این دانشکده در فضایی به وسعت ۷ هزار مترمربع با زیربنای ۹ هزار و ۱۸۵ مترمربع احداث می‌شود.

سیدمنصور بیدکی با بیان اینکه دانشکده مهندسی برق در سایت اصلی دانشگاه یزد احداث می‌شود، افزود: مکان این دانشکده در جوار ساختمان فنی شماره چهار دانشگاه یزد در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه فاز اول ساختمان این دانشکده ظرف دو سال احداث می‌شود، خاطرنشان کرد: این ساختمان در سه طبقه احداث خواهد شد.

رئیس دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه یزد یادآور شد: برای احداث این دانشکده به اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال نیاز است که امیدواریم با حمایت خیران و تأمین اعتبارات دولتی، روند احداث آن تسریع شود.

کد مطلب 4605277

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