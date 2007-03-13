باغات و مراتع چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ امامقلی امانی گفت: این طرح با همکاری بسیج سازندگی و شیلات استان با هدف ارتقای دانش فن آبزی پروری و اشتغالزایی جوانان در استخرهای دو منظوره کشاورزی تشکیل شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت 17 هزار نفر از بسیجیان استان در عرصه توسعه باغات و حذف علف های هرز گفت: بسیجیان عملیات هرس، حذف پاجوشی ها، ایجاد تشک، اصلاح سیستم آبیاری ، رنگ آمیزی گیاه جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی، آموزش باغداران و سوزاندن شاخه های زاید را با موفقیت به پایان رساندند.

وی از توسعه 2 هزار هکتار باغ در استان چهارمحال و بختیاری خبرداد و گفت: باغ های شهرکرد، بروجن، لردگان، کوهرنگ، فارسان و اردل توسط بسیج سازندگی اصلاح و احیا شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان چهارمحال و بختیاری از لایروبی 70 رشته قنات و انهار توسط بسیجیان خبر داد و گفت: سکوبندی ، بانکت بندی ، احداث گابیون ، بذرپاشی و بوته کاری از جمله فعالیت های عرصه آبخیزداری بسیجیان استان در سالجاری است.

امانی با اشاره به فعالیت بسیج سازندگی چهارمحال و بختیاری در عرصه امور دام گفت: رکورد گیری شیر و اصلاح نژاد، پلاک کوبی و ثبت مشخصات دام، بهبود کیفیت شیر، سمپاشی اماکن دامی و واکسیناسیون طیور و خوراندن دارو به دام توسط 8 هزار و 798 نفر روز از بسجیان در سه ماهه اخیر صورت گرفته است.

وی کنترل بیماریهای باغی و زراعت را از دیگر فعالیتهای بسیج سازندگی ذکر کرد و افزود: بسیجیان نسبت به جمع آوری و سوزاندن قسمت های آلوده درخت های آثار روستای دورک ، جمع آوری و سوزاندن قسمتهای آلوده درخت های انگور و مبارزه با علفهای هرز مزارع چغندر فعالیت چشمگیری در سال جاری داشته اند.