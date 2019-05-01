به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن امضای کتاب «سرباز کوچک امام» اثر فاطمه دوست‌کامی روز جمعه ۱۳ اردیبهشت در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

این کتاب خاطرات مهدی طحانیان را شامل می‌شود که در سال‌های دفاع مقدس در سن ۱۳ سالگی به اسارت نیروهای بعثی درآمد.

در برنامه‌ای که ناشر کتاب برای آن تدارک دیده، نویسنده و راوی کتاب، ضمن حضور در نمایشگاه و دیدار و گفتگو با مخاطبانشان، کتاب را برای آنها امضا می‌کنند.

مراسم جشن امضای این کتاب روز جمعه ۱۳ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در غرفه انتشارات پیام آزادگان در نمایشگاه کتاب تهران برگزار می‌شود.

همچنین بناست مراسم جشن صدهزارتایی شدن کتاب سرباز کوچک امام، هم فردا پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت از ساعت ۱۶ در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی واقع در انتهای راهروی ۸، برگزار شود.