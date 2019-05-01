به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه‌ای صبح چهارشنبه در نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن تاکید بر تعامل و همکاری فی‌مابین بابیان اینکه ارائه مشاوره‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان استان ضروری است، ابراز داشت: بارها شاهد تکرار این رویداد هستیم که مودیان به علت جهل در قانون دچار مشکلات مالیاتی شدند لذا این مهم می‌طلبد تا آگاهی‌های لازم به مودیان داده شود.

وی بابیان اینکه در سال رونق تولید می‌بایست تمام توجه در راستای رفع موانع تولید و برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب باشد، اضافه کرد: تولیدکنندگان شرایط سختی را تحمل می‌کنند که باید با تعامل و همکاری شرایطی فراهم شود تا چرخ‌های تولید پرتوان به کار ادامه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین بابیان اینکه باید کوشید تا بدنه کارشناسی و میزان سازمان امور مالیاتی همکاری چندجانبه با صاحبان مشاغل داشته باشند، ابراز داشت: با عنایت به دستور سران سه قوه با محوریت تقسیط مطالبات مالیاتی، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا ذی‌نفعان هر چه سریع‌تر مشمول قانون جدید قرار گیرند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان نیز در این نشست مشترک بابیان اینکه اعتماد دوجانبه لازم امورات مالیاتی است که باید این فرهنگ در کشور تسری و گسترش یابد، ابراز داشت: در شرایط حاضر مودیان با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که کوشش سازمان امور مالیاتی ایجاد تعامل دوطرفه است.

عباس بی نیاز بابیان اینکه جلسات فشرده‌ای با اعضای هیأت‌های حل اختلاف برگزار و توصیه شد تا پرونده‌ها در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود، افزود: در امور مالیاتی استان سمنان بر این اصل معتقد هستیم که رأی باید در همان نشست رسیدگی و ابلاغ شود.