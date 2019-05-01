تورم سبد کالای خانوار را به ۳۰ قلم کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی انارکی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در محل فرهنگسرای علقمه رفسنجان اظهار داشت: کارگران با حداقل حقوق و با وجود مشکلات موجود پرچم تولید را بالا نگه داشته‌اند. حداقل حقوق کارگری با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی جوابگوی کارگر نیست و کفاف زندگی او را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه مدیران صنعتی باید در راستای حفظ اشتغال موجود تلاش کنند، تصریح کرد: دولت باید تصدی گری از بسیاری شرکت‌ها را بردارد و باید دست دولت را از سر شرکت‌ها کوتاه کرد شرکت‌هایی که با رانت دولتی با بخش خصوصی رقابت می‌کنند باید جدا شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تورم سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند در حالی که حداقل حقوق اضافه می‌شود که با تورم همخوانی ندارد.

محمدی انارکی افزود: بیش از ۳۰۰ قلم کالا مورد نیاز سبد خانوار است که با وجود این تورم تنها ۳۰ قلم درسبد خانوار می‌ماند.

وی تصریح کرد: عدم ثبات قیمت‌ها و عدم ثبات نرخ ارز مشکلاتی را به وجود آورده است، شرکت‌ها در خرید مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند و افرادی هستند که اصلاً شرکت ندارند اما با ارائه یک کارت مواد اولیه با ارز دولتی می‌گیرند و در بازار مشکل ایجاد می‌کنند اما جلوی آنها را گرفتیم.

محمدی انارکی با اشاره به پرداخت سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه توسط دولت، یادآور شد: این یارانه به دست گروه هدف نمی‌رسد، کم درآمد و پردرآمد هزینه یکسان برای هر مترمکعب آب پرداخت می‌کنند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد: روند تکمیل سالن ورزشی تلاش رفسنجان برای کارگران آغاز شده است.

محمدی انارکی ادامه داد: ۳۰ زمین چمن در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار احداث می‌شود که از سال گذشته تا کنون ۲۰ زمین چمن به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: زمین برای احدات پلی کلینیک تأمین اجتماعی در رفسنجان تحویل گرفته شده که به زودی کلنگ زنی می‌شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رفسنجان نیز در این مراسم گفت: بخش عمده تولید به عهده کارگران است و بار اصلی چرخه تولید بر دوش کارگر است.

محمد عسکری افزود: اگر سرمایه‌ای باشد و زمینه تولید فراهم باشد اما کارگر نباشد سرمایه‌ها بلااستفاده می‌ماند.

وی تصریح کرد: فرهنگ ما به گونه‌ای است که کارگر و کارفرما خودشان را از هم نمی‌دانند درحالی که این مهم می‌تواند مایه بهبودی و اثربخشی مثبت در محیط کار باشد.

در این مراسم از کارگران نمونه تجلیل شد.