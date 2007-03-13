  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۱

به دنبال سفر معاون رایس به دمشق اعلام شد؛

آمادگی سوریه برای مذاکره با آمریکا

معاون وزیر امور خارجه سوریه در دیدار خود با معاون وزیر امور خارجه آمریکا،آمادگی کشورش را برای مذاکرات فراگیر و گسترده با آمریکا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "فیصل مقداد" بعد از دیدار با "ایلین سوربری" که روزگذشته در دمشق انجام شد؛ خواستار انجام مذاکرات گسترده و فراگیر درباره همه مسائل خاورمیانه بین سوریه و آمریکا شد.

معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور رسیدگی به مسائل انسانی، دو روزپیش به منظور بررسی موضوع پناهندگان عراقی در سوریه که تعدادشان به نزدیک یک میلیون تن می رسد، وارد این کشور شد.

"سوربری" از جمله مسئولان ارشد آمریکایی است که بعد از "ریچارد ارمیتاژ" معاون وزیر امورخارجه آمریکا از سوریه دیدن
می کند؛"ارمیتاژ" درآغاز سال 2005 در سوریه با مقامهای این کشور دیدار کرد.

معاون وزیرامورخارجه سوریه همچنین براین مسئله تاکید کرد: بدون گفتگو نمی توان هیچ یک از مشکلات موجود را حل کرد.

 یادآور می شود مذاکره آمریکا با ایران و سوریه برای حل و فصل مشکلات عراق، یکی از مهم ترین پیشنهادها از 76 پیشنهادی بود که "گروه تحقیق عراق" 10 نفره (5 دموکرات و 5 جمهوریخواه) به سرپرستی جیمز بیکر وزیر امور خارجه اسبق و"لی همیلتون" عضو اسبق مجلس نمایندگان آمریکا  به کاخ سفید داده بودند، اما بوش همچنان به این توصیه ها توجهی نمی کند.

کد مطلب 460593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها