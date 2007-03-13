آمادگی سوریه برای مذاکره با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "فیصل مقداد" بعد از دیدار با "ایلین سوربری" که روزگذشته در دمشق انجام شد؛ خواستار انجام مذاکرات گسترده و فراگیر درباره همه مسائل خاورمیانه بین سوریه و آمریکا شد.

معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور رسیدگی به مسائل انسانی، دو روزپیش به منظور بررسی موضوع پناهندگان عراقی در سوریه که تعدادشان به نزدیک یک میلیون تن می رسد، وارد این کشور شد.

"سوربری" از جمله مسئولان ارشد آمریکایی است که بعد از "ریچارد ارمیتاژ" معاون وزیر امورخارجه آمریکا از سوریه دیدن

می کند؛"ارمیتاژ" درآغاز سال 2005 در سوریه با مقامهای این کشور دیدار کرد.

معاون وزیرامورخارجه سوریه همچنین براین مسئله تاکید کرد: بدون گفتگو نمی توان هیچ یک از مشکلات موجود را حل کرد.



یادآور می شود مذاکره آمریکا با ایران و سوریه برای حل و فصل مشکلات عراق، یکی از مهم ترین پیشنهادها از 76 پیشنهادی بود که "گروه تحقیق عراق" 10 نفره (5 دموکرات و 5 جمهوریخواه) به سرپرستی جیمز بیکر وزیر امور خارجه اسبق و"لی همیلتون" عضو اسبق مجلس نمایندگان آمریکا به کاخ سفید داده بودند، اما بوش همچنان به این توصیه ها توجهی نمی کند.