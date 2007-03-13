انتشار نغمه های عاشورایی اتفاق خوشایندی بود

داود گنجه ای موسیقیدان و نوازنده کمانچه ضمن بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : موسیقی در سال 85 فراز و فرودهای بسیاری داشت که هریک به نوعی در شکل گیری جریان های مختلف در این عرصه نقش موثری داشتند به نظر من یکی ازدستاوردهای مثبت موسیقی امسال سامان گرفتن نغمه ها وموسیقی عاشورایی بود که نقش سازمانهایی مانند حوزه هنری، شورای موسیقی و سرود درمرکزمقاومت بسیج ،سازمان صدا وسیما با برگزاری جشنواره ترنم رحمت و همچنین انتشارآلبوم "پرده عشاق" از سوی موسسه نغمه شهر در به سرانجام رسیدن این امر را نباید فراموش کرد.

این مدرس و ردیفدان موسیقی درادامه خاطر نشان کرد: طی سالهای گذشته انتقادهای بسیاری بروجوه مختلف موسیقی وملودی های بی هویت وغیرمرتبط با واقعه عاشورا وجود داشته است ،موسیقی هایی که درعین ابتذال با احساسات مردم بازی می کرد و این درحالی است که موسیقی ناب و ردیف دستگاهی ایران از دل مراسم های عاشورایی و هنرنمایش تعزیه بیرون آمده است ولی خوشبختانه مراکز فرهنگی هنری در سطوح مختلف برای این نوع موسیقی احساس خطر کردند و در حرکتی شایسته به وضعیت موسیقی عاشورایی رسیدگی کردند؛البته مسئولان اول راه هستند و تازه نخستین قدم را برداشتند و امید است اقدام هایی از این دست تداوم داشته باشد.

گنجه ای برگزاری کارگاه آموزش آواز محمد رضا شجریان را یکی دیگر از رویدادهای مهم در سال 85 دانست وگفت : تشکیل کلاسهای بازآموزی و تجربه اندوزی استاد محمد رضا شجریان یکی از بهترین رویدادهای سال در حوزه آموزش بود چراکه وضعیت آموزش موسیقی در بدترین شرایط ممکن به سرمی برد و امیدوارم تشکیل کارگاه های آموزشی در سالهای بعد نیزتداوم داشته باشد واز بین هنرجویان علاقمند افراد شایسته بریایه موسیقی اصیل ایرانی تربیت شوند.

وی تصریح کرد: تغییربرنامه و روشن نبودن مواضع انجمن موسیقی درحوزه های مختلف،جدی نگرفتن شوراها ونداشتن شرح وظایف در وزارت ارشاد وهمچنین بازدهی ضعیف جشنواره های موسیقی ازجمله کاستی ها هنر موسیقی در طول سال بود.

این شهروند نمونه در پایان ،بی توجهی شهردار تهران به خواسته بزرگان هنردرخانه موسیقی واز دست دادن هنرمندانی چون یاحقی،محمد بهارلو،سینکی ودیگرهنرمندان را به عنوان اتفاق های تلخ در سال 1385ذکرکرد.