سال 86 سال شکوفایی اقتصادی در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، استاندار مازندران پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در محل استانداری اظهار داشت: اجرایی کردن چهار مولفه توسعه در عرصه های مختلف کشاورزی، صنعتی، توریست و اشتغال از برنامه های محوری این استان در سال آینده است.

وی افزود: شاخص گذاری چشم انداز مدیریت شهری و توسعه تعاونی های بخش خصوصی، اجرائی شدن مصوبات اصل 44 قانون اساسی از جمله برنامه های محوری استان برای توسعه بیشتر توام با ایجاد اشتغال در سال آینده می باشد.

استاندار مازندران، خاطر نشان کرد: بر اساس ارزیابی های کلی توسط مردم، مدیران ورسانه ها به نظر می رسد سال 85 سال کار،تلاش،شادی و نشاط برای استان بوده است.

شفقت با اشاره به اینکه ظرفیت های فراوانی در استان برای تولید اقتصادی و اشتغال فراهم است گفت: هنوز مدیران استان نتوانستند به تمامی این ظرفیت ها دست یابند.

وی ادامه داد: مدیران استانی باید به سمتی حرکت کنند که هم ظرفیت کاری را فراهم کنند و هم از ظرفیت های استان به نحو شایسته ای استفاده و بهره گیری نمایند.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد استان طی سال جاری پرداخت و گفت: 80 درصد از اعتبارات عمرانی استان که 94 میلیارد تومان بوده تخصیص یافته و اجرایی شده است.

وی افزود: با 220 طرح و 2 هزار و 237 پروژه عمرانی دارای 77 درصد پیشرفت در اجرای عملیات عمرانی طی سال جاری بودیم.

وی تعداد اعتبارات ملی استانی شده را در حوزه راه روستائی و بهداشت و درمان بیان کرد و گفت: 5/38 میلیارد تومان بودجه تخصیصی بوده است که 98 درصد آن تحقق یافته است که در قالب 9 طرح و 30 پروژه بوده است.

استاندار مازندران همچنین از تخصیص اعتبارات هزینه ای بنیاد شهید و سازمان آموزش و پرورش مازندران خبر داد و گفت: تقریبا 95 درصد مشکل فرهنگیان و کل مشکلات پرسنل بنیاد شهید در مازندران رفع شده است.

وی آبرسانی به 207 روستا و گازرسانی به 1 شهر و 228 روستا در سال جاری را از جمله پروژه های شاخص عمرانی در سال جاری عنوان کرد و گفت: سد البرز تاکنون 58 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود تا نیمه دوم سال آینده آبگیری شود.

وی ضمن ابراز گله مندی از وضعیت نان و آب شهرستان ساری به عنوان مرکز استان اظهار داشت: در افزایش کیفیت آب شرب مازندران موفق نبودیم.

استاندار مازندران از پیشرفت 70 درصدی مصوبات سفر رئیس جمهوری در بخش مخابرات خبر داد و گفت: در حال حاضر 610 هزار نفر در استان مشترک ارتباطات سیار همراه می باشند.

وی گرانی زمین را از جمله مشکلات پیش روی توسعه و احداث شهرکهای صنعتی و دامپروری در استان یاد کرد و از مردم استان خواست تا در واگذاری زمین با صاحبان صنایع و متولیان توسعه صنعتی در استان همکاری کنند.

وی از توزیع سهام عدالت در مرحله دوم توزیع آن در بین 350 هزار نفر از اقشار محروم جامعه در روستاها خبرداد و گفت: تعامل مسئولین درون با برون استانی؛ ارتباط صمیمی و دو سویه مسئولین با رسانه ها و ارتباط بین بخشی در دستگاههای استان با استانداری نیز در سال جاری نمود خوبی پیدا کرده است و باعث ایجاد وحدت؛ همدلی ؛دوستی و مهر ورزی در بین همه اقشار جامعه در استان شده است.