به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سمیعی صبح شنبه در نشست موثران و فعالان زیست محیطی شاهرود با حضور عبدوس مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان به میزبانی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه برخی شائبه‌ای را مطرح می‌کنند که نامه نگاری با دستگاه قضا درباره تخریب‌های گسترده در شاهوار صورت نگرفته است، ابراز کرد: بنده حداقل یک بار نامه‌ای پنج صفحه‌ای را در اسفندماه ۹۷ شامل تمام مدارک از تخریب شاهوار برای دادستان بسطام ارسال کردم که متأسفانه وی به این نامه پاسخی نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه تخریب‌های وسیع در شاهوار به اثبات رسیده است، افزود: طبق تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذخیره‌گاه آبی شاهوار در شمال شاهرود، ۲۲۰ میلیون متر مکعب است این یعنی آبی به میزان سد کرج هم اکنون در شاهوار در معرض نابودی است آن هم در شهرستانی که آب، یکی از مهمترین دغدغه‌های آن محسوب می‌شود.

آب شاهرود آلوده شده است

رئیس شورای شهر شاهرود با طرح این پرسش که با ادامه فعالیت معدن اگر منابع آبی شاهرود در شاهوار نابود می‌شود شاهد نابودی چه چیزهایی خواهیم بود؟ بیان کرد: آزمایش‌های متعددی بر روی منابع آبی در شاهوار آن هم در نقاط مختلفی که جی پی اس دقیق آنها مشخص است، انجام شده که نتایج آن نشان از آلودگی آب شهرستان شاهرود دارد.

سمیعی با بیان اینکه این آزمایش‌ها به معتبرترین مراکز آزمایشگاهی آب و خاک کشور ارسال شده و از نقاط مختلف بالادست معدن و پایین‌دست اخذ شده است، گفت: این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که ۲۳۷ میکروگرم در هر لیتر آلومینیوم در آب شاهرود وجود دارد که پنج برابر حد استاندارد است.

وی افزود: تبعات این میزان آلومینیوم در آب شاهرود می‌تواند حوادث و رخدادهای تلخی چون زایمان نارس، زایمان کودکان ناقص، زوال عقل و … باشد که اگر این معدن سبب شود فقط و فقط یک مورد تولد نوزاد نارس و یا ناقص الخلقه در شاهرود رخ دهد چه کسی باید پاسخگوی این امر باشد؟

افزایش باطله‌های معدنی در شاهوار

عضو شورای شهر پنجم شاهرود با بیان اینکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن تخریب و یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن تل انبار باطله در شاهوار صورت گرفته است، تاکید کرد: البته ما معتقد هستیم که واقعیت این میزان بسیار بیشتر است اما اگر به همین آمار هم قناعت کنیم مشاهده می‌کنیم که تا چند سال دیگر برابر یک کوه شاهوار فقط نخاله غیر قابل استفاده از شمال شاهرود بر جای می‌ماند که با یک بارش عادی باران به سیلی عظیم بدل می‌شوند.

سمیعی با بیان اینکه تخریب‌های صورت گرفته در شاهوار اساسی هستند، ابراز داشت: در این کوه شاهد هستیم که شیب‌های ۷۰ درصد به سطوح مسطحی بدل شده‌اند که خودرو به راحتی در آنها رفت و آمد می‌کند و معتقدیم که این مسائل هرگز نمی‌توانند مرمت شوند.

وی افزود: هنوز برداشت از معدن بوکسیت علی‌رغم دستورات مبنی بر تعطیلی، صورت می‌گیرد و اگر مدتی هم این برداشت‌ها تعطیل شده بود به واسطه بارندگی و نشست جاده‌های بالادست بوده که البته امیدواریم روزی این امر به سرانجام برسد.

محیط زیست باید مشاور می‌گرفت

رئیس شورای شهر شاهرود گفت: روزانه ۱۰۰ تریلی از معدن بوکسیت شاهوار سنگ خارج می‌کنند که اگر به طور متوسط هر کدامشان ۲۵ تن بار داشته باشند روزانه دو هزار و ۵۰۰ تن و سالانه دست کم ۶۰۰ هزار تن خاک از شاهوار سنگ و خاک خارج می‌شود و این در حالی است که مجوز اولیه این معدن ۱۸۰ هزار تن و مجوز ثانویه آن ۳۵۰ هزار تن بوده است لذا اگر دست روی دست بگذاریم روزانه دو هزار تن خاک این شهرستان نابود می‌شود.

عضو جامعه پزشکی شهرستان شاهرود نیز در سخنانی کوتاه خواستار بررسی بیشتر تخلفات صورت گرفته در بوکسیت شاهوار شد و گفت: معاونان و کارشناسان محیط زیست استان سمنان طی سنوات گذشته با بازدیدهای صورت داده در معدن به تخریب‌ها اذعان کرده‌اند اما به نظر می‌رسد این امر شبیه رفع تکلیف بوده و خروجی نداشته است.

امیر احمدی با طرح این پرسش که چرا اداره کل محیط زیست استان سمنان برای بررسی تخریب‌های محیط زیست اقدام به کمک‌گیری از یک کارشناس یا مشاور اجرایی طرح نکرده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه سال ۹۸ از سوی رئیس جمهور، سال آزاد سازی منابع طبیعی کشور نامگذاری شده امیدواریم که شاهوار بتواند در این سال نجات یابد.