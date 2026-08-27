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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

«کمدی آغاز» آغاز شد؛ میزبانی در تالار قشقایی تئاتر شهر

«کمدی آغاز» آغاز شد؛ میزبانی در تالار قشقایی تئاتر شهر

اجرای نمایش «کمدی آغاز» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی زری اماد شامگاه روز چهارشنبه چهارم شهریور در تالار قشقایی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اجرای نمایش «کمدی آغاز» به نویسندگی ، طراحی و کارگردانی زری اماد شامگاه روز چهارشنبه چهارم شهریور با حضور تعدادی از هنرمندان شناخته شده تئاتر، سینما و تلویزیون در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد.

مجید جعفری، تورج مهرزادیان، اکرم محمدی، محمود موسوی، فرهاد شریفی، مسعود مهرابی، یزدان جیریایی، آرش نوری از جمله هنرمندانی بودند که در اولین اجرای نمایش «کمدی آغاز» به مجموعه تئاتر شهر آمدند.

نمایش «کمدی آغاز» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی زری اماد و بازی مسعود ‌بهارلو، فریبرز قاسمی، محمدرضا ‌فصیحی ‌نیا، علی آتشانی، نیلوفر ‌شکری، زری ‌اماد هر روز ساعت ۱۹ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود و علاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت حضوری به گیشه تئاتر شهر و برای تهیه بلیت غیرحضوری به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.

کد مطلب 6929429

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