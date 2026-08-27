به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در نشست کارشناسی بررسی مسائل گردشگری شهرستان دورود بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری در این شهرستان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: همه زیبایی‌هایی که در ایران وجود دارد در این خطه یکجا جمع شده است؛ ولی باید در زمینه زیرساخت‌ها از جمله ساخت هتل، بوم‌گردی و... کارهای بیشتری در مورد انجام شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه در این زمینه نیز تسهیلات لازم از طریق دولت برای ساخت هتل، بوم‌گردی و فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی پرداخت می‌شود، افزود: در این نشست موضوعات مختلف شهرستان در ۱۰ محور بررسی شد.

صالحی امیری، تصریح کرد: اراده دولت، وزارت میراث‌فرهنگی، نماینده شهرستان و فرماندار بانوی شهرستان بر رفع مشکلات این حوزه معطوف است و معتقدیم این شهرستان در آستانه تحول و توسعه قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به‌ضرورت جابه‌جایی کارخانه سیمان دورود تأکید کرد و گفت: این مجموعه به دلیل فرسودگی و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی سلامت شهروندان را با مخاطره مواجه کرده و باید به یک محیط امن منتقل شود و مسائل مربوط به این مجموعه را با رئیس‌جمهور، وزیر کار و حوزه تأمین اجتماعی برای تصمیم‌گیری نهایی، اعلام خواهیم کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، ادامه داد: باوجود همه مشکلات ناشی از جنگ، مطالبات و مسائل این حوزه را به اطلاع دولت می‌رسانیم و مطمئن هستیم بااراده، وحدت و انسجام نیز در این جنگ، پیروز خواهیم شد.