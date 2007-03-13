قوانین جدید برای نانوایان و گندم کاران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 86 در تبصره 15 مقرر کردند، به منظور هدفمند کردن یارانه ها در راستای کاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله دهک های درآمدی، توانمند سازی گروه های آسیب پذیر، ارائه کمک های جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی و جایگزین نمودن طرح های تدریجی رفاه و تامین اجتماعی، پرداخت یارانه، دولت مکلف است در سال 1386 برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد، اعتبار ردیف 503019 به مبلغ بیست و پنج هزار و شصت و دو میلیارد (25.062.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد، به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت شود.



همچنین دولت موظف است سهمیه سرانه آرد روستایی را به میزان یکصد و هشتاد کیلوگرم تامین و توزیع نماید.

بااین مصوبه دولت مکلف شد برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، صددرصد اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه تخصیص دهد وپرداخت نماید.

همچنین وزارت بازرگانی موظف شد آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و سی هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.

ضمنا به منظور بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید، جلوگیری از افزایش قیمت نان وتولید نان با رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم، دولت موظف شد تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی با اولویت شرکت هایی که از تجمیع واحدهای نان سنتی تشکیل می شود نسبت به احداث واحدهای نان صنعتی انبوه اقدام نماید.

منابع مورد نیاز این جزء از محل اعتبار بند "الف" این تبصره و حساب ذخیره ارزی موضوع بند "هـ" تبصره 2 و تسهیلات ریالی موضوع جز 1 بند "ط" تبصره 2 تامین خواهد شد. حق بیمه کارگران و کارکنان وضرایب مالیاتی و نرخ آب و برق و گاز و سوخت و سایر خدمات مورد نیاز واحدهای نان صنعتی مزبور بیشتر از واحدهای سنتی نخواهد بود، قیمت آرد واحدهای نان صنعتی غیر یارانه ای تحویل خواهد شد.

همچنین مصوب شد، آئین نامه اجرایی این بند شامل موارد لازم از جمله تغییر کاربری ناتوانی های سنتی و چگونگی احتساب سنوات بازنشستگی یا بازخریدی کارگران واحدهای نان سنتی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.