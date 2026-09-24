به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه فرهنگی‌رزمی لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه در پارک‌موزه دفاع مقدس شمیم پایداری تبریز برپا شده و هر شب میزبان خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و علاقه‌مندان به فرهنگ دفاع مقدس است.

این نمایشگاه با محوریت یگان تکاوران فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، رزمی و نمایشی را در فضایی متفاوت برای مخاطبان تدارک دیده است؛ برنامه‌هایی که تلاش می‌کند بخشی از فضای جبهه و حماسه‌های دوران دفاع مقدس را از قالب تصاویر و روایت‌های مکتوب خارج کرده و به شکلی عینی‌تر در برابر دیدگان مردم قرار دهد.

بازسازی زنده عملیات بیت‌المقدس

یکی از بخش‌های اصلی این نمایشگاه، اجرای شبانه رزمایش و بازسازی زنده عملیات بیت‌المقدس است؛ عملیاتی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایشی و رزمی، بخشی از حماسه رزمندگان در دوران دفاع مقدس را برای مخاطبان بازآفرینی می‌کند.

این برنامه با هدف ایجاد ارتباط میان نسل امروز و واقعیت‌های هشت سال دفاع مقدس اجرا می‌شود و تلاش دارد مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت، فداکاری و روحیه مجاهدت رزمندگان را با زبانی ملموس‌تر به نسل جوان منتقل کند.

بازسازی صحنه‌های عملیات در کنار تجهیزات و ادوات نظامی و برنامه‌های فرهنگی، فضای نمایشگاه را از یک مجموعه صرفاً موزه‌ای فراتر برده و آن را به محلی برای روایت زنده بخشی از تاریخ معاصر کشور تبدیل کرده است.

دفاع مقدس با زبان نسل امروز روایت شود

فرمانده لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه، گفت: نمایشگاه‌های دفاع مقدس فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری رزمندگان به نسل‌های جدید است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار جهانگیر علینژاد اظهار کرد: تلاش مجموعه برگزارکننده این است که دفاع مقدس صرفاً در قالب خاطرات و تصاویر گذشته برای مردم روایت نشود، بلکه نسل جوان بتواند بخشی از فضای آن دوران را به شکل عینی‌تر و ملموس‌تر مشاهده و درک کند.

وی افزود: نمایشگاه فرهنگی‌رزمی لشکر ۳۱ عاشورا با استفاده از ظرفیت یگان‌های تکاوری و بخش‌های مختلف فرهنگی و رزمی، تصویری از توانمندی‌ها، روحیه و مجاهدت رزمندگان دوران دفاع مقدس را در کنار توانمندی‌های امروز به نمایش گذاشته است.

فرمانده لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا ادامه داد: حضور خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان در این نمایشگاه اهمیت ویژه‌ای دارد و استقبال مردم نشان می‌دهد روایت درست و جذاب تاریخ دفاع مقدس همچنان می‌تواند مورد توجه نسل امروز قرار گیرد.

تلاش شبانه‌روزی برای یک روایت متفاوت

فرمانده یگان تکاوران فاتحین و مجری نمایشگاه فرهنگی‌رزمی لشکر ۳۱ عاشورا نیز درباره روند آماده‌سازی این نمایشگاه گفت: برپایی این مجموعه حاصل تلاش شبانه‌روزی و جهادی بسیجیان، نیروهای یگان تکاوران فاتحین و عوامل اجرایی است.

سرهنگ پاسدار محمد جعفری اظهار کرد: تلاش شد نمایشگاه به چند غرفه، تصویر و ادوات محدود نشود و به همین دلیل بازسازی زنده عملیات بیت‌المقدس، نمایش تجهیزات یگان‌های تکاوری، غرفه جنگ نوین و بخش‌های متنوع فرهنگی و رزمی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به استقبال جوانان و نوجوانان از نمایشگاه افزود: یکی از اتفاقات قابل توجه، حضور پررنگ مردم و به‌خصوص نوجوانان و جوانان و نسل Z است.

جعفری ادامه داد: این حضور نشان می‌دهد اگر مفاهیم دفاع مقدس با زبان و شیوه‌ای متناسب با مخاطب امروز ارائه شود، نسل جدید نیز با علاقه با این موضوع ارتباط برقرار می‌کند.

از تجهیزات تکاوری تا جنگ نوین

در بخش‌های مختلف نمایشگاه، تجهیزات یگان‌های تکاوری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته و غرفه جنگ نوین، تجهیزات و فناوری‌های روز نیز بخشی دیگر از این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌های فرهنگی و نمایشی و همچنین اجرای رزمایش بازسازی عملیات بیت‌المقدس از دیگر بخش‌های نمایشگاه است که هر شب فضای متفاوتی را برای بازدیدکنندگان رقم می‌زند.

برگزاری این برنامه‌ها در کنار حضور خانواده‌ها، فرصت دیگری برای گفت‌وگو میان نسل‌های مختلف درباره خاطرات و حماسه‌های دوران دفاع مقدس فراهم کرده است؛ نسلی که بخشی از آن روزها را تجربه کرده و نسلی که امروز از طریق روایت، تصویر و بازسازی صحنه‌های تاریخی با آن دوران آشنا می‌شود.

دعوت از مردم برای دیدن روایت زنده دفاع مقدس

نمایشگاه فرهنگی‌رزمی لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا تا هفتم مهرماه در پارک‌موزه دفاع مقدس شمیم پایداری تبریز برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۱:۳۰ از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

بازسازی زنده عملیات بیت‌المقدس، نمایش تجهیزات یگان‌های تکاوری، غرفه جنگ نوین، برنامه‌های فرهنگی و رزمی و بخش‌های ویژه خانواده‌ها از جمله برنامه‌های این نمایشگاه است.

پارک‌موزه شمیم پایداری تبریز در این روزها میزبان روایتی زنده از بخشی از تاریخ دفاع مقدس است؛ روایتی که برگزارکنندگان آن تلاش دارند با استفاده از زبان تصویر، نمایش و تجربه عینی، حماسه‌های گذشته را به مخاطب امروز و به‌ویژه نسل جوان نزدیک‌تر کنند.