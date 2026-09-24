  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

صعود نماینده خراسان جنوبی به لیگ مناطق فوتسال نوجوانان کشور

صعود نماینده خراسان جنوبی به لیگ مناطق فوتسال نوجوانان کشور

بیرجند- تیم فوتسال مبلمان پرنس بیرجند، نماینده خراسان جنوبی، به مرحله دوم لیگ مناطق فوتسال نوجوانان زیر ۱۶ سال کشور صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مبلمان پرنس بیرجند، نماینده خراسان جنوبی در مرحله نخست مسابقات لیگ مناطق فوتسال نوجوانان زیر ۱۶ سال کشور، در آخرین دیدار خود برابر شاهین کاشمر به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب این تیم شد.

با این حال، مبلمان پرنس بیرجند با کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه دوم جدول گروه قرار گرفت و به همراه شاهین کاشمر جواز حضور در مرحله دوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

مرحله دوم مسابقات لیگ مناطق فوتسال نوجوانان کشور از ۱۵ مهرماه با حضور ۱۰ تیم در دو گروه برگزار می‌شود.

در پایان این مرحله، چهار تیم برتر جواز حضور در لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور در فصل آینده را کسب خواهند کرد.

کد مطلب 6957598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها