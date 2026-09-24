صعود نماینده خراسان جنوبی به لیگ مناطق فوتسال نوجوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مبلمان پرنس بیرجند، نماینده خراسان جنوبی در مرحله نخست مسابقات لیگ مناطق فوتسال نوجوانان زیر ۱۶ سال کشور، در آخرین دیدار خود برابر شاهین کاشمر به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب این تیم شد.

با این حال، مبلمان پرنس بیرجند با کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه دوم جدول گروه قرار گرفت و به همراه شاهین کاشمر جواز حضور در مرحله دوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

مرحله دوم مسابقات لیگ مناطق فوتسال نوجوانان کشور از ۱۵ مهرماه با حضور ۱۰ تیم در دو گروه برگزار می‌شود.

در پایان این مرحله، چهار تیم برتر جواز حضور در لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور در فصل آینده را کسب خواهند کرد.