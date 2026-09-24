به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بر آمادگی روسیه برای دستیابی به راهحل مسالمتآمیز در اوکراین تأکید کرد و انتقال ۸ میلیارد یورو از درآمد داراییهای مسدودشده روسیه به اوکراین از سوی اتحادیه اروپا را «اقدامی غیرقانونی» خواند.
پسکوف تأکید کرد که روسیه آماده دستیابی به راهحل مسالمتآمیز در اوکراین است و موضع خود را تغییر نداده است. وی گفت که روسیه صلح میخواهد، نه آتشبس موقت.
پسکوف انتقال ۸ میلیارد یورو از درآمد داراییهای مسدود شده روسیه به اوکراین از سوی اتحادیه اروپا را «اقدامی غیرقانونی» توصیف کرد.
وی گفت: «تمام کارزار تروریستی علیه روسیه که کشورهای غربی از طریق ابزار اوکراین به راه انداختند، ناکام مانده است. دلیل آن هم این است که میزان مشارکت در انتخابات دومای روسیه دقایقی پیش از ۵۶ درصد فراتر رفت، در حالی که رأیگیری همچنان ادامه دارد.»
در همین زمینه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت روسیه برای مذاکره با هدف دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه در اوکراین آمادگی دارد.
وی همزمان تأکید کرد که روسیه برای انجام مذاکره در هر قالبی، عملیات نظامی خود را متوقف نخواهد کرد.
مسکو برگزاری نشست سه جانبه با آمریکا و اوکراین را تکذیب کرد
از سوی دیگر «کیریل دمیتریف» سخنگوی فرستاده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور همکاریهای سرمایهگذاری و اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم مسکو، برگزاری هرگونه نشست سهجانبه بین روسیه، آمریکا و اوکراین را در نیویورک تکذیب کرد.
دمیتریف گزارشهای حاکی در این رابطه را جعلی خواند و تأکید کرد که هیچ نشست سهجانبهای در نیویورک برنامهریزی نشده و وجود نخواهد داشت.
پوتین پیشتر چندین بار خطاب به ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود گفته است که زه داده بود «اگر برای گفتوگو آماده است» به مسکو بیاید.
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