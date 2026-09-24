کرمانشاه خاستگاه آغاز و فرجام دفاع مقدس است

حجتالاسلام حامد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه این استان در تاریخ دفاع مقدس اظهار کرد: کرمانشاه از نخستین روزهای تهاجم دشمن بعثی تا آخرین مراحل دفاع مقدس، شاهد ایستادگی و فداکاری مردم ایران بوده و حماسههای شکلگرفته در این منطقه بخشی از هویت دفاعی و انقلابی کشور را رقم زده است.
وی کرمانشاه را یکی از جغرافیاهای شاخص حماسه و ایثار در تاریخ ایران اسلامی دانست و افزود: نخستین ترکشهای تجاوز رژیم بعثی در شهریور ۱۳۵۹ از این منطقه آغاز شد و آخرین عملیات دوران دفاع مقدس نیز در همین خطه به وقوع پیوست.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به تقدیم بیش از ۹ هزار شهید از این استان تصریح کرد: حضور گسترده جانبازان و آزادگان و همچنین مقاومت مردم مناطق مختلف استان، بهویژه گیلانغرب، عمق روحیه ایستادگی مردم این دیار را نشان میدهد.
حجتالاسلام احمدی ادامه داد: مردم گیلانغرب در برابر فشارها و حملات دشمن حاضر به ترک سرزمین خود نشدند و از کوهها و صخرهها به عنوان سنگرهای دفاعی استفاده کردند؛ روایتی که به یکی از جلوههای ماندگار مقاومت مردمی در سالهای دفاع مقدس تبدیل شده است.
وی با اشاره به نقش مردم شهرها و روستاهای استان در پشتیبانی از جبههها خاطرنشان کرد: پشتیبانی مستمر، تأمین نیازهای رزمندگان و حضور مؤثر مردم در عرصههای مختلف، بخش دیگری از همراهی و همدلی مردم کرمانشاه با جبهههای نبرد بود.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه با تأکید بر نقش ایمان و توکل در موفقیتهای جبهه مقاومت گفت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس از نظر محاسبات مادی و نظامی با شرایط دشواری روبهرو بود، اما ایمان مردم، توکل به خداوند و امدادهای الهی بسیاری از معادلات و پیشبینیهای دشمنان را تغییر داد.
حجتالاسلام احمدی افزود: دشمنان در دوران دفاع مقدس بر اساس محاسبات خود اهدافی مانند تصرف سریع تهران و تجزیه سرزمینی ایران را دنبال میکردند، اما ایستادگی ملت ایران مانع تحقق این اهداف شد.
وی با اشاره به تحولات و درگیریهای سالهای اخیر بیان کرد: امروز نیز به باور ما جمهوری اسلامی ایران با فشارها و تلاشهایی از سوی دشمنان برای تضعیف کشور مواجه است، اما تجربه دفاع مقدس نشان داده که تکیه بر ایمان، وحدت و ظرفیتهای داخلی میتواند معادلات را تغییر دهد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه جهش در توانمندیهای دفاعی را از نتایج مهم درسآموزی از دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: در مقطعی توانمندیهای دفاعی کشور با تعابیری مانند فتوشاپ، بلوف تبلیغاتی و ماکت مورد تمسخر قرار میگرفت، اما اعتماد به ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری از دانش و نبوغ جوانان، زمینه پیشرفت قابل توجه ایران در حوزه موشکی، پهپادی و سایر تجهیزات دفاعی را فراهم کرد.
حجتالاسلام احمدی ادامه داد: امروز بخشی از تجهیزات بومی کشور، از جمله پهپادهای ساخت داخل، در محافل و تحلیلهای نظامی مورد توجه قرار گرفتهاند و این مسئله نشان میدهد خودباوری و سرمایهگذاری بر توان داخلی میتواند به تقویت پایههای بازدارندگی کشور منجر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر شیوههای فشار دشمن اظهار کرد: پس از ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی، بخش قابل توجهی از توان آن به جنگ شناختی، عملیات روانی، شایعهسازی و ایجاد دو قطبیهای کاذب اختصاص یافته است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: دو قطبیهایی مانند «معیشت در برابر مقاومت» و «مذاکره یا جنگ» را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد و هدف این فضاسازیها، تضعیف روحیه عمومی و کاهش تابآوری جامعه عنوان میشود.
حجتالاسلام احمدی با تأکید بر اینکه حفظ آرامش و ثبات اقتصادی نیز بخشی از مقابله با جنگ روانی است، تصریح کرد: برای تأمین اقلام و کالاهای اساسی و همچنین منابع مورد نیاز، برنامهریزی و تمهیدات لازم انجام شده است و نباید اجازه داد فضاسازی و التهابآفرینی، آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
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