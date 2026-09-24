درخواست پرسپولیس برای رسیدگی حضوری به پرونده آسانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در پی طرح پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از یاسر آسانی وینگر استقلال در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، باشگاه پرسپولیس با توجه به اهمیت موضوع و آثار حقوقی و ورزشی و دریافت رایی شفاف تر، طی دو نامه رسمی و جداگانه خطاب به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، درخواست‌های مشخصی را با هدف صیانت از حقوق دفاعی باشگاه و تضمین شفافیت فرآیند رسیدگی مطرح کرد.



در این مکاتبات، باشگاه پرسپولیس با استناد به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، بر ضرورت فراهم شدن شرایط لازم برای ارائه کامل دفاعیات و مستندات باشگاه تأکید کرده و خواستار برگزاری جلسات رسیدگی به صورت حضوری شده است.



باشگاه در نامه خود تصریح کرده است که با توجه به حساسیت پرونده و ضرورت رعایت کامل حقوق دفاعی طرفین، جلسات رسیدگی به صورت حضوری برگزار شود و از برگزاری صرفاً غیرحضوری جلسات، جز در موارد ضروری، اجتناب شود. همچنین تأکید شده است که حضور نمایندگان باشگاه می‌تواند به شفافیت فرآیند و ارائه دقیق مطالب و مستندات کمک کند.



درخواست دیگر پرسپولیس، پذیرش و حضور رسمی نماینده معرفی‌شده از سوی باشگاه در تمامی جلسات و مراحل رسیدگی است. بر اساس این درخواست، حضور نماینده رسمی و وکیل باشگاه باید به شکل مشخص در صورت‌ جلسات رسمی ثبت شود تا امکان ارائه توضیحات، دفاعیات، پاسخ به مطالب طرف مقابل و ارائه مستندات برای باشگاه فراهم باشد.



ضبط صوت و تصویر رسمی جلسات رسیدگی نیز از دیگر درخواست‌های صریح باشگاه پرسپولیس است. باشگاه با اشاره به اهمیت ثبت دقیق روند رسیدگی و اظهارات طرفین، خواستار آن شده است که جلسات به صورت کامل ضبط و سوابق مربوطه مطابق مقررات نگهداری شود.



پرسپولیس همچنین بر حفظ و صیانت از تمامی فایل‌ها و سوابق رسیدگی تأکید کرده است. بر اساس این درخواست، صورت‌جلسات، فایل‌های صوتی و تصویری، اظهارات طرفین و سایر سوابق مرتبط با پرونده باید به صورت کامل و امن نگهداری شود تا از هرگونه حذف، تغییر یا مخدوش شدن احتمالی سوابق جلوگیری شود.



در بخش دیگری از مکاتبات باشگاه، با اشاره به احتمال ادامه فرآیند رسیدگی در مراجع داخلی بالاتر و همچنین مراجع بین‌المللی، بر ضرورت پیش‌بینی امکان دسترسی به سوابق پرونده در مراجع صالح تأکید شده است. باشگاه پرسپولیس خواستار آن شده است که در صورت نیاز، سوابق کامل رسیدگی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد تا امکان بررسی دقیق روند طی‌شده و دفاع از حقوق باشگاه وجود داشته باشد.



شفافیت کامل فرآیند رسیدگی نیز یکی از محورهای اصلی درخواست پرسپولیس است. باشگاه تأکید کرده است که زمان و مکان جلسات، نحوه برگزاری، حضور نمایندگان، دفاعیات و مستندات ارائه‌شده و سایر موارد مرتبط با روند رسیدگی، به صورت روشن و رسمی در پرونده ثبت شود.



پرسپولیس همچنین در نامه خود تصریح کرده است که هر یک از درخواست‌های مطرح‌شده در فرآیند رسیدگی باید به صورت رسمی مورد توجه قرار گرفته و تصمیمات اتخاذشده درباره آنها نیز در سوابق پرونده درج شود.



باشگاه پرسپولیس در پایان این مکاتبات تأکید کرده است که طرح این درخواست‌ها با هدف تضمین حقوق دفاعی باشگاه، رعایت دقیق مقررات، صیانت از سوابق پرونده و جلوگیری از بروز هرگونه ابهام در مراحل بعدی رسیدگی صورت گرفته و انتظار دارد دستور لازم برای اجرای موارد مورد درخواست صادر شود.



پرسپولیس پیش از این نیز اعلام کرده بود که دفاعیات خود درباره پرونده آسانی را در چارچوب فرآیند استیناف ارائه خواهد کرد و اکنون با این مکاتبات، بر ضرورت طی شدن روند رسیدگی در فضایی شفاف، مستند و قابل استناد تأکید کرده است.