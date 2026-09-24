شروط ایران روی میز؛ آمریکا در برابر معادله جدید قدرت

خبرگزاری مهر-گروه سیاست: سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با صراحتی که شایسته جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی است، پیام روشنی به واشنگتن ارسال کرد: آمریکا برای خروج از بنبستی که خود با سیاستهای تجاوزکارانه و عهدشکنیهای مکرر ساخته، هیچ راهی جز پذیرش کامل حقوق و شروط ایران ندارد.
وی در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد، تأکید کرد هفت شرط قطعی تهران برای هرگونه مذاکره به طرف آمریکایی اعلام شده است. پیام جمهوری اسلامی شفاف و بدون ابهام است. واشنگتن اگر میخواهد بیش از این در مرداب خودساختهاش فرو نرود، باید واقعیت جدید قدرت ایران را بپذیرد.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که شواهد و قرائن متعدد از احتمال ماجراجویی نظامی جدید آمریکا حکایت دارد. بخشهای نظامی و عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تمامی سناریوهای احتمالی تجاوز دشمن را با دقت پیشبینی کرده و در بالاترین سطح آمادهباش آفندی و پدافندی قرار دارند. سرلشکر رضایی با اطمینان کامل اعلام کرد: «در صورت وقوع جنگ، ابتکار عمل در دست ما خواهد بود و دشمن را آچمز خواهیم کرد.»
توانمندیهایی که معادله را تغییر دادهاند
دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه اخیر خود با شبکه الجزیره نیز جزئیات بیشتری از این آمادگی را آشکار ساخت. وی تصریح کرد که در صورت آغاز مجدد جنگ، کشتیهای آمریکایی در هر نقطهای از اقیانوس هند که باشند، در تیررس نیروهای مسلح ایران قرار خواهند گرفت. ایران به این سطح از توانمندی عملیاتی دست یافته است.
سرلشکر رضایی از افزایش سرعت موشکهای هایپرسونیک بومی از ۶ ماخ به ۱۰ ماخ، توسعه سامانههای پیشرفته جنگ الکترونیک و ارتقای چشمگیر پدافند هوایی خبر داد و افزود تدابیر دیگری نیز در اختیار نیروهای مسلح است که در زمان مناسب رونمایی خواهد شد. پیام روشن است: اگر آمریکا جنگی را آغاز کند، با نیرویی بیشتر، ضرباتی پرتعدادتر و دردناکتر مواجه خواهد شد.
همزمان سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتوگو با شبکه العالم تأکید کرد که در صورت هرگونه حمله به ایران، جغرافیای جنگ را تغییر خواهیم داد. سپاه آماده یک جنگ طولانیمدت است و در نبرد احتمالی آتی از سلاحهایی رونمایی خواهد کرد که دنیا را شگفتزده میکند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگویی درباره شگفتانه اخیر سپاه و استفاده از یک سلاح جدید برای هدف قرار دادن ناو آمریکایی، اظهار کرد: طبیعتاً من نباید جزئیاتی از سلاح جدید و سلاحهای جدید را بیان کنم.
وی افزود: همانطور که دنیا مشاهده کرد و بنده نیز در صحبتهای گوناگون به آن اشاره کردهام، ما دائماً در حال افزایش توانمندیهای نظامی خودمان هستیم و سلاحهای جدیدی را برای دفاع از خودمان و دفع شر دشمنان تولید و آزمایش میکنیم.
سخنگوی سپاه ادامه داد: نخستین موردی که شما اشاره کردید، یکی از تستهای ما روی ناو هواپیمابر بود که به حمدالله تست آن نیز به خوبی جواب داد.
محبی تأکید کرد: اگر احیاناً تهاجم جدیدی صورت بگیرد، ما غیر از این سلاح، سلاحهای دیگری را نیز انشاءالله به میدان خواهیم آورد.
سردار محبی به شکار یک زیرسطحی آمریکایی از سوی رزمندگان نیروی دریایی سپاه هم اشاره و تصریح کرد: این فناوری برتر در زیرسطحیای نیز وجود دارد که به تور رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتاد و مهندسی معکوس آن آغاز خواهد شد.
این اظهارات نشاندهنده تحول بنیادین در دکترین نظامی جمهوری اسلامی است. دیگر صرفاً بر پایه پدافند نیستیم. سطح اشراف اطلاعاتی و توانمندی تهاجمی ایران به جایی رسیده که جغرافیای تهدید دشمن را به پهنه دریاها و پایگاههای دوردست گسترش داده است. این یک هشدار لفظی نیست؛ یک واقعیت عملیاتی است که تمامیت حضور نامشروع آمریکاییها در منطقه را هدف قرار میدهد.
دستیابی به نسل جدید موشکهای کروز ضدکشتی و بالستیک با قابلیت گریز از رادار و سرعتهای بسیار بالا، موازنه قدرت در خلیج فارس و فراتر از آن را دگرگون کرده است. هر هدفی که در رادار نیروهای مسلح قرار گیرد، در کسری از زمان به هدفی منهدمشده تبدیل خواهد شد. زرادخانههای ایران امروز با تسلیحاتی مجهز شدهاند که قواعد بازی را تغییر میدهند. دشمن اگر جنگی را آغاز کند، باید بداند نقطه پایان آن در اراده او نخواهد بود.
در میدان نبرد مدرن، کسی که فضا را کنترل کند پیروز است. شبکههای هوشمند جنگ الکترونیک ایران توانایی کور کردن چشمهای راداری و فلج کردن سیستمهای ناوبری پیشرفتهترین ناوگانهای دشمن را عملیاتی کردهاند. پدافند چندلایه بومی که تلفیقی هوشمندانه از سامانههای کوتاهبرد، میانبرد و دوربرد است، اکنون به شبکهای یکپارچه تبدیل شده که نفوذ به آن برای هر متجاوزی کابوسی غیرممکن است. حریم هوایی جمهوری اسلامی خط قرمزی است که هر پرندهای در آن، آخرین پرواز خود را تجربه خواهد کرد.
دستها روی ماشه؛ اراده ملت ایران پولادین است
جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست. اما اگر کسی بخواهد شعلههای آن را برافروزد، باید بداند این آتش به خانههای خود آنها در منطقه منتقل خواهد شد. دستهای نظامیان ایران روی ماشه است و سامانهها منتظر کوچکترین لغزش دشمن برای اجرای پاسخی ضربتی و سرنوشتساز هستند.
ستادکل نیروهای مسلح: طعم تلخ شکستهای بیشتر را به دشمن میچشانیم
روز گذشته ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) به مناسبت هفته دفاع مقدس بیانیهای صادر کردند که در آن بر این حقیقت تأکید شده است: با بهرهگیری از تجارب گرانبهای هشت سال دفاع مقدس، کشور به سمت ایران قوی سوق داده شد. آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و جنگ ۴۰ روزه، در برابر ملت مبعوث و فرزندان دلاور نیروهای مسلح زانو زدند. نیروهای مسلح معادلات امنیتی را به نفع امت اسلامی و ملت شریف ایران تغییر دادهاند؛ مدیریت تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی، فروریختن هیمنه پوشالی ارتش رو به زوال و هالیوودی آمریکای جنایتکار و ذلیل کردن ارتش کودککش صهیونیستی، نمونههای بارز این تحول هستند.
نیروهای مسلح در برابر دشمن کوتاه نخواهند آمد و طعم تلخ شکستهای بیشتر را به متجاوزان، بهویژه آمریکاییها، صهیونیستها و همپیمانانشان خواهند چشاند.
یاوهگوییهای مقام آمریکایی و استیصال واشنگتن
در مقابل این آمادگی پولادین، ترس و استیصال از فحوای کلام مقامات آمریکایی موج میزند. مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با تکرار ادعاهای نخنما و بیاساس واشنگتن مدعی شد که دونالد ترامپ نمیگذارد ایران با سلاح هستهای جهان را به گروگان بگیرد و از شدیدترین فشارها استفاده خواهد کرد. وی بدون اشاره به سابقه تجاوز نظامی آمریکا حتی در میانه مذاکرات، مدعی شد راه برای بازگشت ایران به میز مذاکره باز است به شرط حسننیت!
این یاوهگوییها در حالی مطرح میشود که آمریکاییها بارها ثابت کردهاند نه تنها به میز مذاکره پایبند نیستند و در حین گفتوگو دست به تجاوز میزنند، بلکه حتی در صورت دستیابی به توافق نیز به مفاد آن متعهد نمیمانند و به راحتی از هر پیمانی خارج میشوند.
قدرت نظامی آمریکا فرسوده و ذخایرش رو به اتمام
محافل رسانهای داخل آمریکا نیز دیگر قادر به پنهان کردن واقعیت نیستند. نشریه آتلانتیک اخیراً در تحلیلی صریح نوشت که در شش ماه گذشته، قدرت آمریکا، همان قدرتی که همواره با پیشرفتهترین تجهیزات، آموزشدیدهترین نیروها، شبکه جهانی پایگاهها و روابط نظامی گسترده شناخته میشد ، برای شکست دادن ایران کافی نبوده است.
این تحلیل تأکید میکند جنگ با ایران ذخایر برخی از مهمترین و پیشرفتهترین تسلیحات پنتاگون را بهشدت کاهش داده است. با نرخ فعلی تولید، چندین سال طول میکشد تا آمریکا ذخایر خود را حتی به سطح پیش از آغاز جنگ بازگرداند. حتی همان سطح سابق نیز در شرایطی که جهان به سمت تولید انبوه پهپادهای دقیق هدایتشونده حرکت میکند، بیش از حد ضعیف به نظر میرسد. جنگ ترامپ با ایران نشان داد پویاییهای زیربنایی قدرت جهانی تا چه اندازه تغییر کرده و قدرت نظامی آمریکا تا چه حد فرسوده شده است.
دستوپا زدن ترامپ برای مهار جهش قیمت سوخت
در میان انبوه گرفتاریهای واشنگتن، جهش تصاعدی قیمت سوخت نیز به کابوسی جدید تبدیل شده است. رسانه آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ در مکالمه تلفنی با ولادیمیر زلنسکی بارها از او خواسته حملات به پالایشگاههای نفت روسیه را متوقف کند و کلمه «گازوئیل» مکرر در این گفتوگو تکرار شده است. ادعا شده حملات اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی گازوئیل شده، اما واقعیت روشن است: تجاوز آمریکا علیه ایران و هرگونه اختلال در زنجیره انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز، عامل اصلی این جهش قیمتی است. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد جدیدی زده و به حدود هفت دلار در هر گالن رسیده است. هر حماقت نظامی جدید ترامپ، این بحران را غیرقابلکنترلتر خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران امروز از موضع قدرت و با پشتوانه ملتی که هشت سال دفاع مقدس را با سربلندی پشت سر گذاشته، سخن میگوید. آمریکا اگر عاقل باشد، شروط ایران را میپذیرد. اگر نه، باید منتظر پاسخی باشد که نه تنها منافعش در منطقه، بلکه بقای ساختار قدرت پوشالیاش را در تنگنا قرار خواهد داد.
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