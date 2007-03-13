توضیحات عراقچی درخصوص کنفرانس امنیتی بغداد

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که گزارش نشست امروز این کمیسیون را به خبرنگاران ارائه می کرد، اظهار داشت : از مهمترین مباحث نشست امروز، کنفرانس امنیتی بغداد، تقویت دولت فعلی عراق و ارائه راهکار برای ایجاد صلح وامنیت درداخل آن کشور بود .



وی با اشاره به توضیحات عراقچی در کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: هیات ایرانی در کنفرانس امنیتی بغداد تلاش کرد ضمن بیان شفاف مواضع رسمی خود در خصوص چگونگی برگزاری اجلاس بعدی عراق نیز ابراز نظر کنند.

جلالی تاکید کرد: ایران خواهان برگزاری اجلاس بعدی عراق درخود بغداد است و معتقدیم حل و فصل موضوعات آن کشور باید توسط خود مردم و دولت عراق و همسایگان این کشور صورت گیرد.



وی افزود : بین المللی کردن مسئله عراق خواست آمریکایی ها و نیروهای خارجی در جهت مشروعیت بخشیدن به حضور در آن کشور است.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص پنج دیپلمات ایرانی که برخلاف قوانین بین المللی و استقلال عراق درآن کشور ربوده شدن نیز اظهار داشت: هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس بغداد مذاکرات خوب و سازنده ای در این زمینه داشته و دولت عراق نیز توجه ویژه ای به این مسئله داشت و امید است به زودی شاهد آزادی دیپلمات های ربوده شده باشیم.

به گفته جلالی زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا درعراق در نشست بغداد تاکید کرده است : کسانی که در عراق ربوده شده اند دیپلمات بوده اند و تحقیقات در باره آنها ادامه دارد.

خبرنگاری از مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سئوال کرد: آیا در حاشیه کنفرانس بغداد بین هیات های ایرانی و آمریکایی مذاکره صورت گرفته است، وی اظهار داشت: در عراق هیچ گونه مذاکره ای بین نماینده جمهوری اسلامی و نماینده آمریکا انجام نشده است و آنچه که از سوی برخی رسانه های غربی در این زمینه مطرح شد جو سازی و کذب بود.

جلالی افزود: خلیل زاد نماینده آمریکا در حالی که دکتر عراقچی در پشت میز خود در محل اجلاس نشسته بود، به او مراجعه کرد و معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در حد نزاکت دیپلماتیک با او دست داد و احوالپرسی کرد.

وی تصریح کرد: نماینده آمریکا در اجلاس بغداد خواهان گفتگو در خصوص مسائل مختلف با عراقچی شد اما نماینده کشورمان به او گفت که در کنفرانس عراق صرفا برای بررسی مسائل آن کشور شرکت کردیم و جایگاه بحث درباره سایر مسائل این جا نیست و باید از کانال و مجاری خود پیگیری شود.