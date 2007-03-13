"جنبش پایدار" در صدای آشنا

به گزارش خبرگزاری مهر، "جنبش پایدار" عنوان ویژه برنامه‌ای از گروه طرح و تولید حوزه اقیانوسیه در شبکه جهانی صدای آشنا است که در روز ملی شدن صنعت نفت از این شبکه پخش می‌شود. این برنامه با حضور ابراهیم یزدی، حمید رجایی، صادق زیباکلام و محمدجواد منصوری، کارشناسان مسائل سیاسی به بررسی عوامل و اهداف شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت و نقش روحانیت در این واقعه و تاثیر آن در شکل‌گیری انقلاب می‌پردازد. این برنامه به سردبیری مجید حلاجی و تهیه‌کنندگی حبیب خراسانی تولید می‌شود. "جنبش پایدار" 29 اسفند ماه ساعت 15 به وقت تهران روی آنتن می‌رود.

گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت روز ارتحال رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ویژه برنامه "از مدینه تا ملکوت" را تهیه کرده است. این ویژه برنامه به کارشناسی دکتر حقیقی به بررسی زوایای شخصیتی پیامبر (ص) و اقدامات ایشان برای رشد اسلام می‌پردازد. برنامه "از مدینه تا ملکوت" به سردبیری، نویسندگی و تحقیق فرزانه ردایی و تهیه‌کنندگی محبوبه نعمتی با اجرای شهین مهین‌فر، 27 اسفند ماه ساعت 5:30 به وقت تهران از شبکه جهانی صدای آشنا روی آنتن می‌رود.