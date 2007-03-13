مفتی اعظم قزاقستان خواستار وحدت مسلمانان علیه توطئه های دشمنان اسلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات طرفین همچنین خواستار برداشتن گام های بلند و گسترده دو کشور در مبادلات فرهنگی شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محمود محمدی عراقی رییس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در این ملاقات با تشریح برنامه های این سازمان در خارج از کشور، خطاب به مفتی اعظم قزاقستان گفت: امیدوارم در بازگشت به کشورتان ، واقعیتهایی را که در جمهوری اسلامی ایران شاهد بودید ، به گوش مردم قزاقستان برسانید.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان دارای روابط خوب دینی و فرهنگی هستند، آمادگی این سازمان را در برگزاری همایشهای مشترک در این زمینه با قزاقستان اعلام کرد .

وی افزود: اگر ما تبلیغ جدی فرهنگ دینی و اسلامی را داشته باشیم ، تهاجم غرب نمی تواند جایی داشته باشد.

عبد الستار درویش علی ، مفتی اعظم قزاقستان نیز دراین ملاقات با استقبال از پیشنهادات رییس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، گفت : اسلام دین محبت، تعاون و همکاری است و ما خوشحالیم که با جمهوری اسلامی ایران، روابط و مناسبات خوبی داریم .

وی با اشاره به اینکه رسانه های غربی هجمه ای را علیه اسلام آغاز کرده اند ، خواستار وحدت مسلمانان در مقابل تو طئه های دشمنان اسلام شد.