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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۳۰

مفتی اعظم قزاقستان خواستار وحدت مسلمانان علیه توطئه های دشمنان اسلام شد

زمینه های گسترش همکاریهای دینی –فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در ملاقات " عبد الستار درویش علی "، مفتی اعظم قزاقستان با حجت الاسلام محمود محمدی عراقی رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز در تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات طرفین همچنین خواستار برداشتن گام های بلند و گسترده دو کشور در مبادلات فرهنگی شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محمود محمدی عراقی رییس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در این ملاقات با تشریح برنامه های این سازمان در خارج از کشور، خطاب به مفتی اعظم قزاقستان گفت: امیدوارم در بازگشت به کشورتان ، واقعیتهایی را که در جمهوری اسلامی ایران شاهد بودید ، به گوش مردم قزاقستان برسانید.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان دارای روابط خوب دینی و فرهنگی هستند، آمادگی این سازمان را در برگزاری همایشهای مشترک در این زمینه با قزاقستان اعلام کرد .

وی افزود: اگر ما تبلیغ جدی فرهنگ دینی و اسلامی را داشته باشیم ، تهاجم غرب نمی تواند جایی داشته باشد.

عبد الستار درویش علی ، مفتی اعظم قزاقستان نیز دراین ملاقات با استقبال از پیشنهادات رییس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، گفت : اسلام دین محبت، تعاون و همکاری است و ما خوشحالیم که با جمهوری اسلامی ایران، روابط و مناسبات خوبی داریم .

وی با اشاره به اینکه رسانه های غربی هجمه ای را علیه اسلام آغاز کرده اند ، خواستار وحدت مسلمانان در مقابل تو طئه های دشمنان اسلام شد.

کد مطلب 460884

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