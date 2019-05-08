برگزاری کنفرانسی با موضوع گفتمان بین علوم، هنر، مذهب و آموزش

به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس علمی بین‌المللی در مورد گفتمان بین علوم، هنر، مذهب و آموزش در روز ۲۳ مه ۲۰۱۹ در گالاتی- رومانی برگزار می‌شود.

چهارمین کنفرانس علمی بین‌المللی رشته‌ای در زمینه گفتمان بین علوم و هنر، مذهب و آموزش شامل مقالات علمی در زمینه علوم اجتماعی و علوم انسانی است. موضوعات اصلی تحت پوشش پژوهشگران عبارتند از: فلسفه، جامعه شناسی، ارتباطات، کار اجتماعی، الهیات، انسان شناسی، فلسفه کاربردی، اخلاق، اخلاق کاربردی، تاریخ، مطالعات دینی، هنر و معماری، روانشناسی، علوم تربیتی، سیاست، مطالعات اروپایی، روابط بین‌الملل، قانون عمومی و خصوصی، مدیریت، بازاریابی، اقتصاد.

علاقمندان به این موضوع می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس http://ifiasa.org/en/EVENTS/ از جزئیات کنفرانس و نحوه ارسال آثار خود آگاهی یابند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۳ مه ۲۰۱۹ است.