طرح شاتل موبایل برای مکالمه و اینترنت رایگان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شاتل موبایل، از ابتدای ماه مبارک رمضان و در قالب این طرح جدید، تمامی مشترکین قدیمی و جدید شاتل موبایل، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد، به ازای میزان مصرف اینترنت همراه در طول یک هفته، تا ۹۰ دقیقه مکالمه خارج شبکه و ۱.۵ گیگابایت اینترنت همراه شاتل موبایل پلاس، در هفته بعدی دریافت می‌کنند.

براساس این گزارش، مشترکین این اپراتور سراسری تلفن همراه کشور، تا پایان ماه مبارک رمضان به صورت هفتگی، با مصرف ۱ تا ۲ گیگابایت اینترنت همراه در طی یک هفته، ۳۰ دقیقه مکالمه خارج شبکه به همراه ۵۵۰ مگابایت اینترنت شاتل موبایل پلاس به ارزش ۸ هزار تومان در طی هفته بعد، به ازای استفاده ۲ تا ۳.۵ گیگابایت اینترنت همراه در طی یک هفته، ۶۰ دقیقه مکالمه خارج شبکه و ۸۰۰ مگابایت اینترنت شاتل موبایل پلاس به ارزش ۱۲ هزار تومان در طی هفته بعد و با مصرف بیش از ۳.۵ گیگابایت اینترنت همراه در طی یک هفته، ۹۰ دقیقه مکالمه خارج شبکه و ۱.۵ گیگابایت اینترنت شاتل موبایل پلاس به ارزش ۱۷ هزار تومان در طی هفته بعد، هدیه دریافت می‌کنند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح رمضان، انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت شاتل با پوشش سراسری ۳G و۴G و پیش‌شماره ۰۹۹۸ با کد یک، می‌توانند به وب‌سایت این اپراتور به نشانی www.shatelmobile.ir مراجعه و یا با مرکز تماس شبانه‌روزی شاتل موبایل به شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند.