ذوب آهن به دنبال سرگروهی در گروه اول آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان موفقترین تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته الزورا را در کربلا متوقف کرد و صعودش به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا را قطعی کرد.
ذوب آهن در پایان هفته پنجم این رقابتها با ۱۱ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و النصر عربستان که توانست شب گذشته الوصل امارات را مغلوب کند، با ۹ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.
صعود ذوب آهن و النصر به مرحله بعدی این رقابتها قطعی شد و دو تیم میبایست در هفته پایانی برای سرگروهی با هم دیدار کنند.
شانس ذوب آهن به مراتب برای صدرنشینی در گروه نخست بیشتر از النصر است چون نماینده عربستان تنها در صورت پیروزی در این بازی امتیازاتش از ذوب آهن بیشتر میشود و هر نتیجهای به جز پیروزی النصر، ذوب آهن را سرگروه گروه اول این مسابقات میکند. هدفی که سبز پوشان اصفهان با جدیت آن را دنبال میکنند.
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