پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه ۲۱ آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزهنژاد اظهارکرد: از امروز تا اواخر وقت یکشنبه (۲۳ آذر) تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی در سطح استان رگبار باران و رعد و برق گاه رگبار نسبتاً شدید همراه با تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: از ساعات بعدازظهر امروز با توجه به تقویت سامانه در مناطق غربی و شمالی استان و جزایر خلیج فارس و فردا شنبه ۲۲ آذر با فعالیت این سامانه در سطح استان با تاکید بر مناطق غربی، شمالی، پارهای از نقاط شرقی و مرکزی و مناطق دریایی، رگبار باران و رعدوبرق گاه تگرگ، تند باد لحظهای، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی را به همراه خواهد داشت. توصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات جدا خودداری شود.
وی گفت: امروز و فردا وضعیت دریا با توجه به فعالیت سامانه بارشی و احتمال تندباد لحظهای بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز در ساعاتی متلاطم پیش بینی میشود. همچنین از ساعات بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه (۲۲ تا ۲۳ آذر) وضعیت دریا در خلیج فارس، تنگه هرمز و بخشهایی از دریایی عمان با وزش بادهای نسبتاً شدید غربی مواج خواهد شد؛ بنابراین توصیه میشود طی این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان صورت پذیرد.
حمزه نژاد افزود: روز دوشنبه ۲۴ آذرماه موج بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد و به تدریج در سطح استان فعالیت خواهد کرد. در صورت تغییر در نقشهها و الگوهای هواشناسی اطلاع رسانی خواهد شد.
به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه همچنین افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه مورد انتظار است.
نظر شما