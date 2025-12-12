  1. استانها
مسمومیت ۶ نفر با گاز مونوکسیدکربن در مسیر امام‌زاده نورالدین به جاورده

یاسوج-رئیس اورژانس ۱۱۵ استان از مسمومیت ۶ نفر با گاز مونوکسیدکربن در مسیر امام‌زاده نورالدین به جاورده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفارفرد از وقوع مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن برای ۶ نفر در مسیر امام‌زاده نورالدین به سمت جاورده خبر داد و گفت: این افراد در اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که خوشبختانه همگی در شرایط پایداری به سر می‌برند.

وی افزود: از بین این افراد، دو نفر پس از معاینات اولیه توسط اورژانس ۱۱۵، برای ادامه بررسی‌ها و مراقبت‌های لازم به درمانگاه قلعه رئیسی منتقل شدند و چهار نفر دیگر نیز با وجود ارائه خدمات اورژانسی، رضایت به انتقال نداده‌اند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت توجه به ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست در فصول سرد سال نسبت به جلوگیری از انتشار گاز مونوکسیدکربن و نصب حسگرهای هشداردهنده دقت لازم را داشته باشند.

